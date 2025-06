George Russell zmagal na VN Kanade

George Russell je z izjemnim krogom zavzel najboljši položaj in ga izgubil šele v krogih postankov v boksih. Ponovno je v nadaljevanju prevzel vodstvo in postal prvi dirkač poleg tokrat drugouvrščenega Nizozemca Maxa Verstappna in dvojca iz McLaren, Oscarja Piastrija iz Avstralije in Britanca Landa Norrisa, ki je zmagal to sezono.

Kimi Antonelli je bil tretji, za štirikratnim branilcem naslova Verstappnom iz Red Bulla, ki je bil na stopničkah prvič po več kot mesecu dni.

"Neverjetno je biti spet na najvišji stopnički. Lani sem se počutil, kot da sem zmago izgubil. Zmagati in videti Kimija na stopničkah pa je odličen dan za ekipo," je po svoji četrti zmagi na VN dejal Russell.

"Kakšna briljantna vožnja," ga je pohvalil šef ekipe Mercedes Toto Wolff. V ekipi so Antonelliju čestitali z besedami: "Mali Kimi je zrasel v velikega Kimija."

Antonelli je zdaj tretji najmlajši voznik formule 1 na stopničkah v zgodovini. "Bilo je zelo stresno, a sem izjemno srečen," je dejal 18-letnik. "Dobro sem startal, uspelo mi je skočiti na tretje mesto in tam tudi obstati."