Gergeta še naprej na čelu združenja rokometnih klubov

"Vesel in zadovoljen sem, da so mi klubi zaupali nadaljevanje začetega dela. Zaradi situacije s koronavirusom nas čakajo novi veliki izzivi, med drugim tudi ta, da bomo zaradi vseh omejitev rokomet in Ligo NLB vseeno lahko pripeljali do rokometnih navdušencev. To bomo skušali kar najbolj izpolniti s spletnimi prenosi in drugimi spletnimi vsebinami," je uvodoma za uradno spletno stran RZS povedal Sebastjan Gergeta in nadaljeval: "Poleg tega bomo skušali izboljšati položaj lige v evropskem merilu, kar je pomembno pri rangiranju klubov v evropska tekmovanja. Poskušali bomo tudi monetizirati določene produkte lige."

Predstavniki klubov, ki so se delno zbrali na sedežu Rokometne zveze Slovenije, delno pa na seji sodelovali preko video konference, so razpravljali tudi o organizaciji tekem pod pogoji, ki jih je priporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Obenem so potrdili listi predlaganih sodnikov in delegatov ter usklajevali mnenja o spletnih prenosih tekem. Vse tekme Lige NLB bo v novi sezoni moč spremljati na Facebook straneh klubov in tekmovanja. Tako bo tudi s torkovo spletno novinarsko konferenco, na kateri bodo glavni trenerji klubov predstavili svoje želje in cilje v sezoni 2020/21.