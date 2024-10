Gesta, večja od zmage na derbiju

Dogodek, ki je močno zaznamoval minulo sezono, še naprej spremlja predstavnike kluba, ki so sklenili, da se vsem, ki so v tistem trenutku priskočili na pomoč, zahvalijo še na parketu. To se je zgodilo pred 132. večnim derbijem z velenjskim Gorenjem. Na parket so povabili vse, ki so tistega srečnega 7. marca priskočili na pomoč navijaču Daniju, in jim izročili spominske drese, ki jih bodo vedno spominjali na ta dan. "Sredino srečanje je bilo za vse vpletene junake zelo čustveno, saj so se že pred tekmo srečali z gospodom Danijem in njegovimi najbližjimi, tekle so solze hvaležnosti in ponosa. Po pogovoru z družino smo se odločili, da bo prvi del namenjen neposredno vpletenim v zgodbi s srečnim koncem, kasneje pa smo se vsem zahvalili še na igrišču. V znak zahvale smo junakom podarili posebne drese s številko 7, saj je 7. marec dan ponovnega rojstva našega navijača, gospod Dani pa je prejel podpisan dres s strani obeh ekip, ki sta si tistega srečnega 7. marca stali nasproti, torej Celja Pivovarne Laško in danski GOG. Zato 7. marec štejemo za dan velike zmage našega kluba. V trenutku je do izraza prišla solidarnost, požrtvovalnost, vztrajnost in nepopustljivost vseh, ki nam je klub blizu. Vrednote, ki jih v vsakem trenutku zahtevamo od naših igralcev. Takšni srečni konci nam dajejo dodatno energijo," je za 24ur.com povedal Nejc Ajdnik, odgovoren za odnose z javnostjo celjskega kluba.