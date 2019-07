Nizozemska v šoku: atletinja Ghafoorjeva aretirana zaradi posedovanja mamil

Madiea Ghafoorse med drugim lahko pohvali z naslovom nizozemske državne prvakinje v teku na 400 metrov in dejstvom, da je zastopala barve svoje domovine kot članica štafete 4 x 400 metrov na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.



Čeprav nemška policija, ki je med rutinskim pregledom vozila pri nizozemski športnici našla in nato zasegla kar 50 kilogramov kristalnega metha in tablet ecstasyja, prvotno ni želela izdati identitete grešnice, pa so se nizozemski mediji precej hitro prek svojih virov dokopali do šokantnega razkritja, da gre za eno njihovih boljših atletinj, ki bo zagotovo deležna ustreznih sankcij.