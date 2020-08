Gilbert nova žrtev spolzke prve etape Toura: je kriva milnica?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Pride žena možu na obisk v zapor in ga vpraša:

- Kako se kaj počutiš, dragi? - Glih tak, ko doma, pravi - No, sem vesela, samo, kak to misliš, tak, ko doma? - No, saj veš, hrana je neokusna, perilo ni glih speglano, seksa tudi ni, pa še vun me ne pustijo zvečer!