Gimnastični SP in EP: za (belo)ruske tekmovalce brez zastave in himne

Kljub temu, da je Mednarodna gimnastična zveza (FIG) odpravila vse omejitve, bodo lahko športnice iz Rusije in Belorusije na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Frankfurtu na Majni nastopile le pod nevtralnim statusom. To odločitev so skupaj sprejele Nemška gimnastična zveza (DTB), Nemška olimpijska športna zveza (DOSB) in mednarodna zveza v soglasju z nemško zvezno vlado. Enako pravilo velja tudi za evropsko prvenstvo v športni gimnastiki na Hrvaškem, piše nemška tiskovna agencija dpa.
V praksi to pomeni, da bodo v primeru, če tekmovalci iz teh dveh držav osvojijo medaljo na prvenstvu - SP v ritmiki se začne v sredo, v športni gimnastiki pa v četrtek -, med podelitvijo namesto državne izobesili zastavo mednarodne zveze. Če bi zmagale ruske ali beloruske ritmičarke, bi med podelitvijo medalj namesto njihovih državnih himn predvajali nevtralno glasbo.
Takšna ureditev je v skladu s stališči predsednika krovne nemške zveze Alfonsa Hölzla. Julija je 58-letnik ob robu nemškega državnega prvenstva v Hannovru izjavil, da se mu zdi "razumljivo, da se ne želi dopustiti, da bi svetovno prvenstvo služilo kot propagandna platforma za Putina ali Rusijo". Hkrati se je zavzemal za nastop športnikov Rusije in Belorusije, vendar "brez pompa in brez zagotavljanja odra zanje".
Maja je Mednarodna gimnastična zveza (FIG) sicer v celoti odpravila vse sankcije, uvedene proti športnikom iz Rusije in Belorusije zaradi ruske agresije na Ukrajino. Posledično sta obe reprezentanci na prvem velikem mednarodnem tekmovanju, evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Bolgariji, prvič po uvedbi prepovedi nastopili pod zastavama svojih držav. Ko je Sofja Ilterjakova na tem prvenstvu zmagala v vaji s obročem, so predvajali rusko državno himno.
Pravilo o prepovedi uporabe ruskih in beloruskih državnih simbolov velja tudi za evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške in ženske, ki bo ta teden na Hrvaškem. Prvenstvo bo v Zagrebu med 13. in 16. avgustom (za ženske) ter med 19. in 23. avgustom (za moške). Tamkajšnja vlada je odločila, da je treba izvajati "vse ukrepe za prepoved uporabe ruskih in beloruskih državnih zastav, himn, simbolov in oznak med tem evropskim prvenstvom", navaja pristojna krovna evropska zveza.
Sprva so hrvaške oblasti tudi zavrnile vstopne vizume devetim osebam 65-članske ruske delegacije za EP, med njimi sta bili tudi olimpijski prvakinji Angelina Melnikova in Viktorija Listunova, a je hrvaška vlada naknadno preklicala odločitev in zvezdnicama dovolila vstop na Hrvaško. Če bi torej Melnikova v Zagrebu osvojila naslov v mnogoboju, kot ji je to uspelo na lanskem svetovnem prvenstvu v Džakarti, bi ob tem dvignili nevtralno zastavo in ne bi predvajali himne. Evropska zveza s tem upošteva odločitev države gostiteljice. Sama zveza je sicer, tako kot mednarodna, že maja odpravila vse omejitve.
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