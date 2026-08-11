Gimnastični SP in EP: za (belo)ruske tekmovalce brez zastave in himne

Kljub temu, da je Mednarodna gimnastična zveza (FIG) odpravila vse omejitve, bodo lahko športnice iz Rusije in Belorusije na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Frankfurtu na Majni nastopile le pod nevtralnim statusom. To odločitev so skupaj sprejele Nemška gimnastična zveza (DTB), Nemška olimpijska športna zveza (DOSB) in mednarodna zveza v soglasju z nemško zvezno vlado. Enako pravilo velja tudi za evropsko prvenstvo v športni gimnastiki na Hrvaškem, piše nemška tiskovna agencija dpa.

V praksi to pomeni, da bodo v primeru, če tekmovalci iz teh dveh držav osvojijo medaljo na prvenstvu - SP v ritmiki se začne v sredo, v športni gimnastiki pa v četrtek -, med podelitvijo namesto državne izobesili zastavo mednarodne zveze. Če bi zmagale ruske ali beloruske ritmičarke, bi med podelitvijo medalj namesto njihovih državnih himn predvajali nevtralno glasbo.

Takšna ureditev je v skladu s stališči predsednika krovne nemške zveze Alfonsa Hölzla. Julija je 58-letnik ob robu nemškega državnega prvenstva v Hannovru izjavil, da se mu zdi "razumljivo, da se ne želi dopustiti, da bi svetovno prvenstvo služilo kot propagandna platforma za Putina ali Rusijo". Hkrati se je zavzemal za nastop športnikov Rusije in Belorusije, vendar "brez pompa in brez zagotavljanja odra zanje".