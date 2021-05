Goriška v pričakovanju kolesarske elite odeta v rožnato

Goriška brda in Nova Gorica so ta konec tedna obarvana v rožnato. Danes bo tod potekala 15. etapa dirke po Italiji, ki se bo zaključila tik čez mejo v italijanski Gorici. Predvsem v Brdih je bilo že v soboto vse v znamenju italijanske pentlje, vaščani so se v pripravah nanjo združili v eno, in če bo v nedeljo navijačem naklonjeno še vreme, bo kolesarje pričakala zares sijajna kulisa.

V Goriških brdih so vinske trte in češnje vsaj za ta konec potisnjene v ozadje, v središču žarometov pa so kolesarji na dirki po Italiji. Domačini so v soboto urejali še zadnje podrobnosti, preden jim bo mimo hiš zapeljala karavana dirke po Italiji. Krožišča, skozi katera bo potekala trasa, so kot po pravilu obarvana v rožnato. Barvo, ki jo na sebi nosi vodilni posameznik na Giru (trenutno je to KolumbijecEgan Bernal, op. a.). V rožnato je odetih tudi na desetine koles različnih velikosti, ki so razporejena po trasi slovenskega dela 15. etape. Eden od domačinov je ob tem dodal, da starih koles, ki ne bi bila pobarvana, v Brdih praktično ni več. Otroci iz slikovitega Šmartnega so dan pred velikim dogodkom v en glas ponavljali napeve, ki bodo kolesarjem, izčrpanim od kraljevske sobotne preizkušnje na Zoncolan, morda vlili dodaten kanček prepotrebne energije. Vrhunec dneva: cerovski klanec

Nedeljska 15. etapa se bo sicer pričela v obmorskem Gradežu, slovensko mejo pa bo prvič prečkala na mejnem prehodu v vasi Vipolže 82 kilometrov pred ciljem. Po Brdih bo karavana nato opravila tri čezmejne kroge, katerih vrhunec bo vzpon na Gornje Cerovo v dolžini 1,7 kilometra in s povprečnim naklonom 8,5 %, ki sodi v četrto kategorijo. Na vzponu, ki v najstrmejšem delu doseže tudi 15-odstotni naklon, so se že v soboto začeli zbirati prvi navijači. Domačini pa pričakujejo, da jih bo na dan dirke prav tam največ. Tudi zato so pripravili posebne točke, na katerih bo, kot obljubljajo, mogoče spremljati potek dirke v živo.

Po treh krogih sledi mesto vrtnic

Trasa bo med drugim potekala tudi skozi Hum, Kojsko, Šmartno, Dobrovo, Medano in kot zadnjo vas kroga na slovenski strani meje še Plešivo. Po treh krogih po Goriških brdih bo karavana zopet prešla na italijansko stran skozi bližnji Števerjan in Oslavje, nato bosta na svoj račun prišli še Nova Gorica in Rožna Dolina, po tem pa bo do konca preizkušnje v Gorici le še slab kilometer in pol. Na Trgu Evrope, stičišču obeh Goric, kjer bo eden od dveh letečih ciljev etape, je bilo v z zadnjih dneh prav tako vse v znamenju Gira. Drevesa pred železniško postajo so ovita v rožnate trakove. Novi grafiti, za katere so poskrbeli umetniki iz Slovenije, Italije in Francije, so dokončani. Na bližnjem hribu Sabotinu pa so organizatorji postavili ogromno rožnato srce. Tudi v delih mesta, ki jih kolesarji ne bodo obiskali, pa je bilo moč opaziti kar nekaj obarvanih navijaških rekvizitov, ki najavljajo prihod svetovne kolesarske elite.

