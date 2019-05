Roglič bo na preizkušnjah, Yates poziva k splošnemu 'napadu'

Simon Yates je poleg Vincenza Nibalija najbolj nevaren tekmec Primožu Rogliču v boju za zmago na Giru. Britanec ceni slovenskega kolesarja, vendar se zaveda, da bo moral napasti, če želi zmanjšati zaostanek. In napad pričakuje tudi od ostalih kolesarjev v karavani, ki so v borbi za vrh, sicer bodo ostali praznih rok.

Primož Roglič je zelo previden v izjavah pred nadaljevanjem dirke po Italiji. Glede na medijske napovedi strokovnjakov ostaja v vlogi prvega favorita za končno zmago in se dobro zaveda, da je lahko usodna že ena napaka in konkurenti čakajo tudi na to. Zaenkrat najboljši slovenski kolesar ni pokazal nobene slabosti, padec je že pozabljen, kar je pokazal na zadnji etapi, vožnji na čas, ki jo je zanesljivo odločil v svojo korist. Prvi italijanski favorit za zmago ostaja Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), prav tako ni obupal Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott), ne glede na zaostanek. In njegov motiv je dovolj jasen: "Preveč trdo sem garal, da bi se že sedaj vdal. Če bom prekratek na koncu, nič takega, vendar ne brez boja. Še vedno imamo veliko stvari, na katerih se lahko izboljšamo in to je naš načrt, vsak element je pomemben."

Sicer je bil 26-letni britanski kolesar izjemno razočaran nad razpletom vožnje na čas v 9. etapi, ki jo je tako vrhunsko dobil Roglič. Britanec je "pogorel" in bil deležen številnih kritik, tudi iz domačih "logov", med drugim tudi od Sira Bradleyja Wigginsa, nekdanjega kolesarja, ki zelo dobro pozna Giro in tudi Tour de France. A nekdanji olimpijski in svetovni prvak je prepričan, da tiso pravo šele prihaja: "Kmalu bo zelo zanimivo, jasno da so v boju za zmago Roglič, Nibali, Mollema in Yates. Vedeli smo, da je Roglič sposoben takšnih predstav in je sedaj prvi favorit."

Roglič zares izgleda zelo, zelo prepričljivo. Vsi ga bomo morali napasti in mislim, da bo dirka postala zelo agresivna. —Simon Yates

Zato se po dnevu premora, ko je moral na novo narediti načrt za nadaljevanje Gira, Yates zaveda, da bo moral napadati za vsako ceno in to namerava storiti v hribih. Računa tudi na pomoč ostale karavane, kot kaže v skupnem boju proti Rogliču."Nisem sam v tem položaju, kar nekaj kolesarjev je v pričakovanju nadaljevanja in želijo izboljšati svoje rezultate. Roglič zares izgleda zelo, zelo prepričljivo. Vsi ga bomo morali napasti in mislim, da bo dirka postala zelo agresivna. Morda niti ne v šprintih, vendar takoj, ko bomo prišli v hribe," je za Cycling News povedal Britanec, ki malce upa, da bo tudi Rogliča "ujela" utrujenost, saj je v vrhunsko formi že od februarja. "Ne kaže, da bi trenutno kaj popuščal. Izgleda zelo dobro, tako da ne vem, ampak očitno upam, da se bo to zgodilo. Bomo videli."

Po dnevu premora, ki je kolesarjem prišel prav, da so napolnili "baterije", kar je priznal tudi Roglič, gre karavana naprej, na sporedu je 10. etapa, od Ravenne do Modene v dolžini 145 kilometrov. Rožnato majico nosi Italijan Valerio Conti, Roglič zaostaja minuto in 50 sekund, nato sledi Contijev rojak Nibali. Slednji zaostaja tri minute in 34 sekund, v igri je še vedno tudi Yates, ki za vodilnim zaostaja že pet minut in 36 sekund. So pa zanimivo primerjavo objavili pri Rogličevem moštvu Vismo-Jumbo, kar se tiče prehranskih zahtev in porabe energije. Tako je do sedaj v osmih dneh porabil že dobrih 31 tisoč kilokalorij (v normalnih razmerah odrasla oseba na dan porabi med 2000 in 2500 kilokalorijami), za kar (bi) moral recimo pojesti slabih devet kilogramov špagetov ali pa 362 banan. Na srečo je njegova prehrana bolj uravnotežena, kako se kolesarji običajno prehranjujejo na dirkah, pa si preberite v tem članku.