Ewan zmagovalec 11. etape, Roglič ostaja na drugem mestu

Kolesarji so po dnevu premora v torek znova sedli na kolesa in opravili z ravninsko etapo. Tudi današnja, 11. etapa, je bila podobna, le da bila kar precej daljša od torkove. Etapa Carpi - Novi Ligure je bila dolga 221 kilometrov. Že kmalu po začetku etape je pobegnila trojica kolesarjev: Marco Frapporti, Mirco Maestri in Damiano Cima. Trojica je dolgo časa bežala glavnini, a so nato po 195 kilometrih, 25 kilometrov pred ciljem je bilo bega konec.

V zaključnem šprintu je bil najhitrejši Caleb Ewan (5:17.26), ki je prehitel Francoza Arnauda Demara in Nemca Pascala Ackermanna, ki sta zasedla drugo in tretje mesto. Etapa ni prinesla sprememb, v vodstvu ostaja Italijan Valerio Conti, minuto in 50 sekund na drugem mestu zaostaja Slovenec Primož Roglič.