Mäder z močnim pečatom Mohoriča dobil etapo, Valter novi vodilni

Alessandro De Marchi (Israel Start-UpNation) je močno zaostal za najhitrejšimi in izgubil rožnato majico.

Slovenski kolesar Matej Mohoričje s pobegom na začetku šeste etape dirke po Italiji izzval tekmece in z moštvenim kolegom Ginom Mäderjemostal na čelu ubežne skupine vse do zadnjega vzpona. Dobrih 13 kilometrov pred ciljem se je Mohorič umaknil Mäderju, ki je bil nato močnejši od Nizozemca Baukeja Molleme (Trek-Segafredo) in Italijana Daria Catalda (Movistar) ter proslavil etapno zmago, ki je bila za moštvo Bahrain Victorious toliko slajša po sredinem grdem padcu ter odstopu njihovega baskovskega zvezdnika Mikela Lande.

Deževen dan je bil še bolj turoben za ekipo Israel Start-Up Nation, ki je v cilj z nosilcem rožnate majice Italijanom Alessandrom De Marchijemprišla z ogromnim, okoli desetminutnim zaostankom. Vodstvo v skupnem seštevku je prevzel Madžar Attila Valter (Grouporama-FDJ).

"Po tem, kar se je včeraj zgodilo Mikelu, smo bili zelo odločni, da iz tega Gira potegnemo največ. Moja naloga je bila, da pomagam Ginu, ne morem verjeti, kako perfektno se je vse razpletlo. Skupaj z zmago Gina pa je to res krasen dan. Ko se načrt tako perfektno izide, ne moreš povedati veliko, moraš le uživati in iztržiti čim več,"je za Eurosportpo dirki dejal Mohorič.

Bernal na tretje mesto v skupnem seštevku

Etapa je potekala od Grotte di Fasassija do Ascoli Picena. Mohorič je z Mäderjem že po 30 kilometrih 160 kilometrov dolge etape napadel, bil najprej v osem-, nato pa še v štiričlanski ubežni skupini. Večinoma je narekoval močan ritem, dobil tudi drugi od treh gorskih ciljev, pred zadnjim vzponom pa Mäderja pustil dovolj spočitega, da je Švicar v cilj prišel z 12 sekundno prednostjo in zabeležil drugo zmago v profesionalni karieri.

V skupini favoritov je imel največ moči Kolumbijec Egan Bernal (INEOS Grenadiers), ki je tako zasedel drugo mesto in se prebil na tretje mesto v skupnem seštevku. V tem presenetljivo vodi Madžar Valter, ki ima 11 sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Deceuninck–Quick-Step) ter 16 pred Bernalom. Valter je postal prvi Madžar, ki si je prislužil majico vodilnega na eni izmed treh največjih večdnevnih dirk. Mohorič je do cilja sicer popustil, med najboljšimi ni bilo niti drugega Slovenca v bahrajnskem moštvu Jana Tratnika.