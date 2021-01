Italijanski mediji: Giro bo Novo Gorico in Goriška Brda obiskal 23. maja

Več italijanskih medijev, med njimi tržaški Il Piccolo in beneški Messaggero, je objavilo najverjetnejši spored letošnje izvedbe dirke po Italiji. Po napovedih bo kolesarska karavana Slovenijo obiskala v nedeljo, 23. maja. Etapa, ki se bo začela v Gradežu in končala v Gorici, naj bi prečkala Goriška Brda in Novo Gorico.

icon-expand Dirka po Italiji bo obiskala tudi Slovenijo. FOTO: AP Dirka po Italiji, ki je predvidena od 8. do 30. maja, bo v zadnji etapi drugega tedna prečkala italijansko-slovensko mejo in bo tako obiskala Goriška Brda ter Novo Gorico, poročajo italijanski mediji. Dan pred tem bo na sporedu ena od najzahtevnejših etap, ko bodo morali kolesarji med drugim opraviti z legendarnim vzponom na priljubljeno smučarsko središče Zoncolan. Nato pa 23. maja – vsaj za slovenske navijače – sledi vrhunec letošnje italijanske pentlje. Etapa se bo začela v obmorskem Gradežu, ki bo štart gostil prvič po letu 2009, končala pa se bo v italijanski Gorici. "V zaključku mednarodne etape kolesarje čakajo briški griči, podobni tistim na ardenskih klasikah. Spored, vreden naziva evropske prestolnice kulture," so zapisali pri Il Piccolu in s tem bolj ali manj potrdili, da bo Giro letos po številnih napovedih zares prišel tudi na slovensko stran meje. V ponedeljek, 24. maja, bo na sporedu še zadnje dejanje v Furlaniji – Julijski Krajini. Štart etape bo v Pordenonu, od koder se bo karavana podala proti Dolomitom. Kot je za tamkajšnje medije potrdil Enzo Cainero, odgovorni za organizacijo etap v nam najbližji italijanski deželi, še ni znano, ali se bodo etap lahko udeležili tudi navijači.