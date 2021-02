Etapa letošnjega Gira tudi v Brdih in Novi Gorici

To bo skupno 104. izvedba dirke po Italiji, ki bo med 8. in 30. majem potekala od Milana do Torina. Petnajsta etapa 104. kolesarske dirke po Italiji bo v nedeljo, 23. maja, potekala tudi v Sloveniji, in sicer v Novi Gorici ter Goriških brdih. Sicer se bo 15. etapa začela v Gradežu ob Tržaškem zalivu, kolesarji se bodo dvakrat povzpeli v Goriška brda, na koncu bodo zavili v Oslavje v Gorico in Novo Gorico. Cilj bo po 145 kilometrih v Gorici.

Letošnja izvedba druge največje kolesarske večtedenske dirke na svetu bo imela 21 etap, med temi dve vožnji na čas, šest sprinterskih etap ter sedem etap za gorske kolesarje, od katerih se jih bo šest končalo s ciljem na vzponu. Skupna višinska razlika bo rekordna doslej, 46.900 m. Dirka bo obiskala 14 od 20 italijanskih pokrajin, dvakrat pa bo zavila tudi izven italijanskega škornja, poleg slovenske bo prečkala tudi švicarsko mejo.