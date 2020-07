Giro se bo začel na Siciliji

Že 103. kolesarska dirka po Italiji se bo začela 3. oktobra z vožnjo na čas, zaradi koronavirusne pandemije s petmesečnim zamikom. Kot so sporočili organizatorji Gira, ki bo letos potekal od 3. do 25. oktobra, bo prva etapa 16-kilometrski kronometer med Monrealejem in Palermom.

icon-expand Giro bo letos potekal oktobra, začel se bo na Siciliji. FOTO: AP To bo devetič v zgodovini dirke, da bodo uvodni boji potekali na Siciliji. Prvi gorski pohod kolesarje po Italiji čaka v tretji etapi, ko se bodo povzpeli na vulkan Etna na 1775 metrih. Na Siciliji se bo italijanska pentlja končala 6. oktobra po štirih dneh, nato pa se bodo kolesarji preselili na celino. To sezono, ki jo je dodobra premešala koronavirusna pandemija, se bo Giro prekrival s špansko Vuelto (20. oktober–8. november). Dirka po Franciji pa bo od 29. avgusta do 20. septembra.