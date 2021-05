Giro v ustaljenem terminu s slovenskim pridihom v 15. etapi

Člana Bahrain Victorious, Matej Mohoričin Jan Tratnik, bosta po besedah športnega direktorja Gorazda Štangljana 104. Giru kot vsi v moštvu delala za kapetana Španca Mikela Lando. Prva želja ekipe je čim višja uvrstitev v skupnem seštevku, rezervni načrti pa so povezani z zmagami na posamičnih etapah. Tako 26-letnik iz Podblice kot pet let starejši Tratnik sta se na tritedenskih dirkah že izkazala z etapnimi zmagami. Mohorič je dobil sedmo etapo dirke po Španiji leta 2017 od Llirie do Cuence, ko je dodobra izkoristil svoje sposobnosti v spustih in premagal vso konkurenco. Leto kasneje je bil najboljši še na najdaljši etapi 101. dirke po Italiji od Penne do Gualdo Tadina (244 km).

Tratnik je veliki trenutek doživel na lanski zaradi pandemije prestavljeni dirki po Italiji. V neposredni bližini slovenske meje v Furlaniji - Julijski krajini se je na zelo zahtevni trasi od Vidma do San Daniele del Friullija na zadnjem ciljnem vzponu otresel Avstralca Bena O'Connorja in slavil največjo zmago kariere. Tako Tratnik kot Mohorič bosta imela tudi tokrat priložnost dirkati ne le blizu, ampak na slovenskih tleh, ko bo 15. etapa promovirala somestje Gorice na italijanski ter Nove Gorice na slovenski strani meje. Slovenski ljubitelji kolesarstva so si na koledarju že posebej označili nedeljo, 23. maja, ko bo "rožnata karavana" poleg okolice Nove Gorice obiskala Goriška brda.

Pred Slovenijo še na Zoncolan in makadam

Skupaj okoli 40 km na slovenskih cestah bo lepa priložnost za oba slovenska dirkača in bržčas številčnejšo skupino ubežnikov. Etapa bo namreč sledila eni odločilnih preizkušenj na letošnjem Giru. Dan prej se bodo kolesarji povzpeli na Zoncolan. Gre za enega najtežjih vzponov na kolesarskih dirkah. Letos bodo morali kolesarji premagati 14,1 km dolg odsek s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Najzahtevnejši pa so zadnji trije kilometri, ko se cesta pokonci postavi s povprečnim naklonom 13 odstotkov. Podobno kot španski Angliru ima vzpon v slovenski soseščini mitski status.

Dirka se bo sicer v soboto začela v Torinu z vožnjo na čas (8,6 km), na kateri v rožnati majici domačini pričakujejo svetovnega prvaka Filippa Ganno(INEOS Grenadiers). Nato sledita etapi, v kateri bi se morali za zmago pomeriti najboljši sprinterji na čelu s Slovakom Petrom Saganom (Bora-hansgrohe), Calebom Ewanom (Lotto Soudal), Giacomom Nizzolom(Qhubeka ASSOS) in Timom Merlierjem(Alpecin-Fenix).

Kako sta pripravljena Bernal in Evenepoel?

Nato že v četrti etapi sledi prvo merjenje moči favoritov za skupno zmago z vzponom na Colle Passerino (4,2 km/9,9 %) na poti do Sestole. Takrat bo že jasno, v kakšni formi sta italijansko pentljo dočakala obe največji neznanki letošnje sezone, Kolumbijec Egan Bernalin belgijski čudežni deček Remco Evenepoel. Veliko v tej sezoni Bernal ni dirkal, medtem ko bo za 21-letnega Belgijca to sploh prva dirka po hudem padcu na lanski dirki po Lombardiji. Ob njiju poleg Lande na stavnicah najvišje kotirajo še Britanca Simon Yates in Hugh Carthy, Rusa Aleksander Vlasovin Pavel Sivakovter Nemec Emanuel Buchmannin lani v skupnem seštevku drugouvrščeni Avstralec Jai Hindley.

Razgibane in zahtevne bodo v prvi polovici dirke še šeste etape na vrh San Giacoma (15,5 km/6,1 %), osma do Guardie Sanframondi ter deveta, ena izmed zahtevnejših etap med Castel di Sangrom in Campom Felice. Letošnji 104. Giro v zgodovini je nasploh prirejen odličnim hribolazcem, a s številnimi pastmi. Po prostem dnevu namreč sledi 11. etapa do Montalcina, ki je polna toskanskih makadamskih odsekov s strmimi vzponi v slogu spomladanske klasike Strade Bianche. Številni kolesarji so se pred začetkom Gira podali prav na preučevanje te etape, ki bi lahko ponudila številne premike v skupni razvrstitvi.

Zelo zahtevna bo tudi 12. etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi, ki bi lahko bila priložnost za ubežnike. S spustom v zadnjem delu 212 km dolge etape bi to lahko bila lepa priložnost tudi za Mohoriča, ki na podobnih terenih blesti. Pred Zoncolanom sledi še 13., ravninska etapa za sprinterje do Verone, najhitrejši kolesarji v zaključkih pa bi lahko pred tem prišli na svoj račun še v peti, sedmi in deseti etapi.

Peklenski zadnji teden

Pred prostim dnevom v torek, 25. maja, bo karavana Furlanijo zapustila v prvi od dveh kraljevskih etap do Cortine d'Ampezzo (212 km). V njej se bodo kolesarji trikrat povzpeli nad nadmorsko višino 2000 m s tremi prelazi Fedaia (14 km/7,6 odstotka), Pordoi (11,8 km/6,8 odstotka) in Giau (9,9 km/9,3 odstotka). Po prostem dnevu sledi še etapa z gorskim ciljem na strmi Sega di Alo (11,2 km/9,8 odstotka).

Sprinterji in ubežniki bodo v 18. tranzicijski etapi upali na svojih pet minut slave pred odločilnimi zadnjimi etapami. Že 19. bo zahtevna z zaključnim vzponom na Alpe di Mera (9,7 km/9,0 odstotka), predzadnja pa velja za drugo kraljevsko, potem ko bodo imeli kolesarji v nogah že skoraj 3300 km. Karavana bo zavila v Švico za najdaljši vzpon na dirki, San Bernardino (23,7 km/6,2 odstotka), cilj pa bo na Alpe Motti (7,3 km/7,6 odstotka) na italijanski strani meje.

Za konec sledi še zaključni kronometer za zmago na Giru. Kolesarje čaka 30,3 km dolga povsem ravninska preizkušnja od Senaga do Milana, kjer bo okronan nov kralj italijanskih cest, saj se je lanski zmagovalec, Britanec Tao Geoghegan Hart, posvetil pripravam na Tour de France.