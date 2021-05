Campenaerts prvi na cilju v Gorici, Bernal ostaja v rožnatem

Kolesarska Dirka po Italiji je zavila tudi v Slovenijo, tokratna 15. etapa je potekala med Gradežem in Gorico. Belgijec Victor Campenaerts je dobil šprint dveh ubežnikov in se veselil etapne zmage, glavnina, v kateri je bil Jan Tratnik, je ostala krepko v ozadju. V rožnatem ostaja Kolumbijec Egan Bernal.

icon-expand Jan Tratnik prešerno razpoložen pred domačimi navijači. FOTO: Jakob Batič

Današnja 15. etapa med Gradežem in Gorico (147 km) na 104. kolesarski dirki po Italiji se je deloma odvila tudi v Sloveniji. Karavana je po slovenskih cestah opravila okoli 40 km po Goriških brdih in v okolici Nove Gorice. Karavana je štirikrat zavila v Slovenijo. Sprva so jo čakali trije krogi po Goriških brdih s trikratnim prečkanjem zahtevnega, a kratkega vzpona Gornje Cerovo, dva kroga pa sta potekala po spodnjem delu Brd. Ob koncu etape je sledila še pot proti cilju mimo Nove Gorice z zaključkom v Gorici na Travniku. Nemški kolesar Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) je po grdem padcu v okolici Gradeža odstopil z dirke po Italiji. V skupnem seštevku je bil Buchmann na šestem mestu (+2:36) in v boju za najvišja mesta po dobrih predstavah v zahtevnih etapah. Ob njem sta odstopila še Nizozemec Jos van Emden (Jumbo-Visma) in Eritrejec Natnael Berhane (Cofidis). Množični padec se je pripetil le dva kilometra po uradnem začetku današnje 15. etape, ki bo deloma potekala po slovenskih cestah. Takoj po odhodu iz Gradeža je padla večja skupina kolesarjev. Zaradi nudenja zdravniške pomoči so bili hitro zaposleni vsi reševalci in njihova vozila, zato je vodstvo Gira preizkušnjo nevtraliziralo. Etapa se je nadaljevala, ko so oskrbeli vse poškodovane kolesarje.

Glavnina s favoriti za skupno zmago je v cilj prišla več kot 17 minut za ubežniki. V skupnem seštevku ima 24-letni Egan Bernal (Ineos Grenadiers) še naprej 1:33 minute naskoka pred Britancem Simonom Yatesom (BikeExchange) ter 1:51 pred tretjim Italijanom Damianom Carusom (Bahrain Victorious). Edini slovenski predstavnik na Giru Jan Tratnik (Bahrain Victorious) po sobotnem drugem mestu tokrat ni poskusil priti v pobeg. V cilj je prišel z glavnino kot 31. V skupnem seštevku še naprej zaostaja več kot uro in 40 minut in bo v naslednjih dneh skrbel za kapetana Carusa. Karavana je sicer v današnji etapi nekaj čez 15. uro obiskala Slovenijo in se podala na krog po Brdih. Najprej je sledil strm vzpon do Gornjega Cerovega. Pot jih je nato vodila še skozi Hum, Gonjače, Šmartno, Dobrovo in Medano, od koder so se vrnili v Italijo v Krmin, isti krog pa so ponovili še enkrat ter se nato v dežju še tretjič podali na Gornje Cerovo, preden so se podali še do Nove Gorice ter do cilja na Travniku v Gorici na italijanski strani meje. Po celotnem delu slovenske trase, še posebej na vzponu na Gornje Cerovo, se je zbralo ogromno slovenskih pristašev kolesarstva, ki so popestrili dogajanje ob prvem obisku Gira v Sloveniji po 17 letih.

V boju za etapno zmago je bil odločilen pobeg trojice tik pred tretjim prečkanjem vzpona na Gornje Cerovo (1,7 km/8,5 %). Campanaerts, Riesebeek (Alpecin-Fenix) in Albert Torres (Movistar) so si privozili slabih 30 sekund naskoka, v zaključku strmega vzpona pa sta se od Torresa odlepila Belgijec in Nizozemec. Glavnina je ostala krepko v ozadju, za etapno zmago sta se pomerila Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix) in Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) in slednji je bil na koncu hitrejši. Tretje mesto je v etapi osvojil Nemec Nikias Arndt (Team DSM) s sedmimi sekundami zaostanka. "Fantastično je bilo. Z ekipo smo se zjutraj pogovarjali, kako dobri smo tukaj in kako bi lahko ta Giro naredili še boljši. To je bila praktično zadnja priložnost za dober rezultat na tem Giru. Etapa je bila od samega začetka napeta, upam, da je z vsemi poškodovanimi vse v redu. V kolesarstvu vsi dajemo vse drug za drugega, nam pa je uspela izjemna dirka. Naša ekipa je bila na robu preživetja, zdaj pa imamo tri etapne zmage. Morda so s tem vodilni dobili dovolj motiva, da najdejo dobrega sponzorja, s katerimi bi lahko nadaljevali naše poslanstvo,"je po etapi dejal današnji zmagovalec. V ponedeljek bo na sporedu gorska etapa od Sacileja do Cortine d'Ampezzo (212 km). Kolesarje čakajo štirje zahtevni vzponi, najtežji pa bo trojček prelazov Fedaia (2057 m), Pordoi (2239 m) in Gau (2233) z začetkom okoli 100 km pred ciljem v Cortini.

icon-expand Navijači v Goriških brdih FOTO: Jakob Batič