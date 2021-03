Pred slovenskimi odbojkarji pestro tekmovalno leto

Na seznamu je tako le eno novo ime, in sicer bo priložnost za dokazovanje v članski vrsti prvič dobil 21-letni podajalec ACH Volleyja Gregor Pernuš . Reprezentanca se bo pod vodstvom italijanskega stratega v Ljubljani pripravljala vse do odhoda v Rimini, ki bo mesec dni prizorišče Lige narodov. Tik pred tem bodo odbojkarji po treh tednih treningov v dvorani Stožice odigrali tri pripravljalne tekme proti najboljšim evropskim reprezentancam, nato pa 24. maja odpotovali v Italijo.

Na njegovem seznamu so vsi nosilci izbrane vrste, ki je v zadnjih letih nanizala izjemne uspehe, med drugim so slovenski odbojkarji osvojili srebrni odličji na evropskih prvenstvih 2015 in 2019, se leta 2018 prvič uvrstili na svetovno prvenstvo, leta 2019 pa si še drugič zagotovili uvrstitev v Ligo narodov.

Zgodovinski nastop Slovenije v Ligi narodov bo na sporedu štiri dni kasneje, 28. maja, tekmec še ni znan. Liga narodov se bo zaključila 27. junija, Giuliani pa bo svojim varovancem namenil mesec dni počitka.

Priprave na evropsko prvenstvo, ki bo od 1. do 19. septembra potekalo na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji, se bodo začele 25. julija.

Na njegovem seznamu so:

- podajalci: Dejan Vinčić (Friedrichshafen), Gregor Ropret in Gregor Pernuš (oba ACH Volley);

- korektorja: Tonček Štern (Kioene Padova) in Mitja Gasparini (Calcit Volley);

- sprejemalci: Tine Urnaut (Allianz Milano), Klemen Čebulj (Asecco Resovia Rzeszow), Žiga Štern (Foinikas Sirou), Jan Klobučar (Calcit Volley), Alen Šket in Rok Možič (oba Merkur Maribor);

- srednji blokerji: Alen Pajenk (Stade Poitevin), Jan Kozamernik (Allianz Milano), Sašo Štalekar (Calcit Volley) in Matic Videčnik (ACH Volley);

- prosti igralec: Jani Kovačič (Consar Ravenna).