Giuliani na svoj prvi seznam uvrstil znane obraze in velikega talenta

Alberto Giuliani, ki je na slovenski klopi nasledil Srba Slobodana Kovača, je na priprave povabil vseh 14 odbojkarjev, ki so nastopili na lanskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji, podajalca Dejana Vinčićain Gregorja Ropreta, korektorja Mitjo Gasparinijain Tončka Šterna, srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarjain Uroša Pavlovića, sprejemalce Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Alena Šketain Jana Klobučarja ter prosta igralca Janija Kovačiča in UrbanaTomana.

Na seznamu so še sprejemalec Žiga Štern, srednji bloker Matic Videčnikin podajalec Uroš Planinšič, ki so v lanski sezoni, kot člani pomlajene reprezentance, nastopali v evropski ligi. Giuliani je v izbrano vrsto povabil tudi enega največjih slovenskih odbojkarskih talentov, 17-letnega Roka Možiča, ki je z reprezentanco prvič treniral že v lanski sezoni. Prvi trening bodo slovenski odbojkarji v Kranjski Gori opravili v četrtek, 16. maja.

Seznam slovenske odbojkarske reprezentance:

- podajalci:

Gregor Ropret (Nantes/Fra), Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol), Uroš Planinšič (OK Maribor);

- sprejemalci:

Tine Urnaut (Modena/Ita), Klemen Čebulj (Milano/Ita), Alen Šket (Halbank/Tur), Jan Klobučar (Piacenza/Ita), Žiga Štern (Latina/Ita), Rok Možič (OK Maribor);

- srednji blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol), Jan Kozamernik (Milano/Ita), Uroš Pavlović (ACH Volley), Sašo Štalekar (OK Kamnik), Matic Videčnik (ACH Volley);

- korektorja:

Mitja Gasparini (Korean Air Jumbos/JKo), Tonček Štern (Latina/Ita);

- prosta igralca:

Jani Kovačič (ACH Volley), Urban Toman (Helios Giesen/Nem).