Glasni Kyrgios 'ropotal' tudi na igrišču: vrgel stol in končal dvoboj

Neverjeten incident si je na OP Italije v Rimu privoščil glasni Avstralec Nick Kyrgios , ki je ob zaostanku s 3:6, 7:6 (5) in 2:1 v nizih na igrišče jezen vrgel stol in zapustil obračun z Norvežanom Casperjem Ruudom . Kyrgios je sicer na turnir prišel z nekaj ostrimi kritikami na račun Srba Novaka Đokovića in Španca Rafaela Nadala , več si lahko preberete TUKAJ .

Kyrgios je s strani sodnika dobil kazen igre, nato pa jezen na igrišče vrgel stol in nato v torbo pospravil svoje stvari, segel v roki sodnika in nasprotnika ter odkorakal v slačilnice. S tem je omogočil napredovanje norveškemu tekmecu, gledalci pa so skupaj z vsemi ostalimi vpletenimi z dobršno mero začudenosti spremljali dogajanje na igrišču.

Federer po treh letih nazaj z zmago

Prvi nosilec in prvi igralec sveta Đoković je nekaj minut prej oddal le štiri igre na obračunu s Kanadčanom Denisom Šapovalovomin izzivalca premagal s 6:1 in 6:3. Podobno zanesljiva sta bila tudi Švicar Roger Federerin Španec Nadal. Prvi je bil ob povratku na rimski pesek po treh letih odsotnosti s 6:4 in 6:3 boljši od Portugalca Joaa Souse, osemkratni prvak Nadal pa je še bolj zanesljivo kot velika tekmeca odpravil Francoza Jeremyja Chardyja v uri in osmih minutah s 6:0 in 6:1. Federerja zdaj čaka Hrvat Borna Ćorić, Nadala pa Gruzinec Nikoloz Basilašvili.

Zmagovalec turnirja v Barceloni in polfinalist madridskega odprtega prvenstva Avstrijec Dominic Thiem je v drugem krogu moral priznati premoč španskemu 38. igralcu z lestvice ATP Fernandu Verdascu. Thiem je dobil prvi niz, nato pa je Verdasco odvzel začetni udarec četrtemu igralcu sveta pri 5:5 v odločilnem zadnjem nizu in dvoboj dobil s 4:6, 6:4 in 7:5 po dveh urah in 46 minutah. Poslovil se je tudi deveti nosilec Hrvat Marin Čilić, ki ga je premagal 51. s svetovne lestvice Nemec Jan-Lennard Struff s 6:2 in 6:3. Sedmi nosilec Argentinec Juan Martin del Potro je bil zanesljiv proti Belgijcu Davidu Goffinu (6:4 in 6:2), večjih težav ni imel niti Grk Stefanos Cicipas, osmi nosilec, ki je na kratko pot domov poslal domačina Jannika Sinnerja z zmago s 6:3 in 6:2 v nizih.

Klepačeva v četrtfinalu, slovo Simone Halep

Po tem, ko sta Andreja Klepač in Aleksandra Krunić v drugem krogu turnirja dvojic relativno gladko izgubili prvi niz, sta tudi v drugem že zaostajali za "break", a ga v deseti igri izničili, ko sta tekmici Američanka Nicole Melichar in Čehinja Kveta Peschke servirali za zmago. Nato sta povedli s 6:5 in niz dobili s 7:5. V zadnjem nizu sta si hitro priigrali lepo prednost s 5:1, jo zapravili, na koncu pa le izvlekli zmago s 14:12. Klepačeva, še zadnja Slovenka na turnirju, in Krunićeva bosta v četrtfinalu igrali proti osmopostavljenima Nemki Anni-Leni Grönefeld in Nizozemki Demi Schuurs.

S turnirjem v Rimu je že končala tretja nosilka RomunkaSimona Halep, ki po kratkotrajni vladavini na vrhu lestvice WTA še išče staro formo. Tokrat jo je z 2:6, 7:5 in 6:3 premagala nepostavljena Čehinja Marketa Vondrousova. Posloviti se je morala tudi sedma nosilka Američana Sloane Stephens, od katere je bila s 6:7 (3), 6:4 in 6:1 boljša Britanka Johanna Konta. Od postavljenih igralk sta morala kovčke pospraviti tudi Nemka Julia Görges in Američanka Madison Keys, medtem ko prva nosilka Japonka Naomi Osakani imela težjega dela s Slovakinjo Dominiko Cibulkovo (6:3 in 6:3). Še bolj prepričljiva je bila druga nosilka Čehinja Petra Kvitova, ki je Kazahstanki Juliji Putincevinajprej "zavezala kravato", nato pa v drugem nizu oddala le eno igro za skupno zmago s 6:0 in 6:1.

Izidi, Rim, masters ATP (7,28 milijona evrov):

- 2. krog:

Diego Schwartzman (Arg) ‒ Albert Ramos (Špa) 7:6 (5), 6:1;

Jan-Lennard Struff (Nem) ‒ Marin Čilić (Hrv/9) 6:2, 6:3;

Kei Nišikori (Jap/6) ‒ Taylor Fritz (ZDA) 6:2, 6:4;

Roger Federer (Švi/3) ‒ Joao Sousa (Por) 6:4, 6:3;

Fernando Verdasco (Špa) ‒ Dominic Thiem (Avt/5) 4:6, 6:4, 7:5;

Rafael Nadal (Špa/2) ‒ Jeremy Chardy (Fra) 6:0, 6:1;

Juan Martin del Potro (Arg/7) ‒ David Goffin (Bel) 6:4, 6:2;

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Denis Šapovalov (Kan) 6:1, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/8) ‒ Jannik Sinner (Ita) 6:3, 6:2;

Casper Ruud (Nor) ‒ Nick Kyrgios (Avs) 6:3, 6:7 (5), 2:1 - diskvalifikacija

Rim, WTA (3,452 milijona):

- 2. krog:

Naomi Osaka (Jap/1) ‒ Dominika Cibulkova (Slk) 6:3, 6:3;

Kiki Bertens (Niz/6) ‒ Amanda Anisimova (ZDA) 6:2, 4:6, 7:5;

Johanna Konta (VBr) ‒ Sloane Stephens (ZDA/7) 6:7 (3), 6:4, 6:1;

Mihaela Buzarnescu (Rom) ‒ Julia Görges (Nem/16) 6:3, 3:6, 4:4 - predaja;

Kristina Mladenović (Fra) ‒ Belinda Benčič (Švi) 6:2, 2:6, 6:1;

Garbine Muguruza (Špa) ‒ Danielle Collins (ZDA) 6:4, 4:6, 6:2;

Carla Suarez Navarro (Špa) ‒ Alize Cornet (Fra) 6:3, 3:0 - predaja;

Darja Kasatkina (Rus) ‒ Katerina Siniakova (Češ) 2:6, 6:4, 6:1;

Petra Kvitova (Češ/2) ‒ Julija Putinceva (Kaz) 6:0, 6:1;

Marketa Vondrousova (Češ) ‒ Simona Halep (Rom/3) 2:6, 7:4, 6:3;

Sofia Kenin (ZDA) ‒ Madison Keys (ZDA/13) 6:7 (2), 6:3, 6:4.