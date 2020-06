Gledalcem zelena luč za dirke NASCAR

Dirki v Miamiju in Talladengi sta prvi po prekinitvi zaradi koronavirusa, na katerih bodo lahko prisotni tudi navijači dirkaškega športa. Na nedeljski dirki v Miamiju si bo tekmo v živo lahko ogledalo do 1000 navijačev, v Talladengi 21. junija pa že do 5000.

"Imamo spoštovanje in hvaležnost do odgovornosti, ki prihaja z vključitvijo navijačev nazaj na dirke," je ob tem dejal šef NASCAR Daryl Wolfe. Vsem navijačem bodo sicer pred vstopom na prizorišče izmerili telesno temperaturo, obvezno bodo morali nositi zaščitne maske, upoštevati pa tudi pravila o samoosamitvi in dovoljeni medsebojni razdalji.

Medtem ko bodo dirkači svetovnega prvenstva v formuli 1 čakali do 5. julija, ko se bo zaradi novega koronavirusa okrnjena in spremenjena sezona začela v avstrijskem Spielbergu, so v severnoameriški različici tekmovanja že izvedli prvo preizkušnjo. Uvodno dirko sezone serije Indy je v Fort Worthu v Teksasu dobil Novozelandec Scott Dixon.