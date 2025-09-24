Svetli način
'Glede na to, da so v skupini vse ekipe na lestvici višje od nas, je žreb ugoden'

Ljubljana, 24. 09. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Po zmagi nad Urugvajem v svetovni skupini II Davisovega pokala bo slovenska moška reprezentanca znova igrala pred domačim občinstvom. Žreb, ki je potekal na sedežu Mednarodne teniške zveze (ITF) v Londonu, je Sloveniji kot naslednjega tekmeca določil reprezentanco Turčije.

Grega Žemlja akademija
Grega Žemlja akademija FOTO: Ervin Čurlič

Dvoboj v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala bo potekal 6. in 7. ali 7. in 8. februarja 2026. To bo že tretji zaporedni dvoboj Slovenije na domačem igrišču – v letošnji sezoni je slovenska reprezentanca premagala tako Indonezijo kot Urugvaj. "Glede na to, da so v tej skupini praktično vse ekipe na lestvici višje od nas, je žreb dokaj ugoden. Še posebej zato, ker igramo doma, kar je velika prednost, in seveda želimo Turkom oddolžiti za poraz izpred dveh let," je za uradno spletno stran TZS povedal kapetan Grega Žemlja, ki vodi reprezentanco od leta 2021. Kot igralec je Žemlja rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco, zanimivo pa je, da s Turčijo še nikoli ni igral.

Slovenija se je s Turčijo pomerila trikrat. Prvič leta 1993, kar je bil tretji reprezentančni nastop v zgodovini slovenske ekipe. Dvoboj je potekal v Zambiji, Slovenija pa je slavila s 3:0; za zmago sta poskrbela Marko Por in Blaž Trupej, selektor je bil Aleš Filipčič. Drugič sta se reprezentanci srečali leta 2018, znova s srečnim koncem za Slovenijo. Po zaostanku z 1:2 sta zmagoviti točki za preobrat prispevala Aljaž Bedene in Nik Razboršek. Za Slovenijo sta nastopila še Tom Kočevar Dešman in Mike Urbanija, ekipo pa je vodil Miha Mlakar.

Zadnji dvoboj je bil februarja 2023, ko so bili s prepričljivih 4:0 boljši Turki. Slovensko reprezentanco so sestavljali Blaž Rola, Bor Artnak, Sebastian Dominko, Jan Kupčič in Matic Križnik, selektor je bil že Grega Žemlja. Zmagovalci kvalifikacij za svetovno skupino I Davisovega pokala 2026 bodo septembra nastopili v dvobojih svetovne skupine I, poražene reprezentance iz kvalifikacij za svetovno skupino I pa bodo septembra igrali v dvobojih svetovne skupine II.

