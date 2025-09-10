Svetli način
Zaradi pljuvanja izključen šest sekund po začetku tekme

New York, 10. 09. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA
Vodstvo lige ameriškega nogometa NFL je kaznovalo branilca ekipe Philadelphia Eagles Jalena Carterja, ker je pljunil podajalca zasedbe Dallas Cowboys Daka Prescotta na začetku uvodne tekme sezone prejšnji teden. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo Carter moral plačati globo v višini 57.222 ameriških dolarjev oziroma 48.849 evrov. Carter je bil zaradi svojih dejanj izključen le šest sekund po začetku tekme, v kateri je Philadelphia premagala Dallas s 24:20 prejšnji četrtek.

Ker pa je Jalen Carter po izključitvi zaradi pljuvanja po Daku Prescottu izpustil skoraj celotno tekmo proti Cowboysom, je nacionalna nogometna liga (NFL) sporočila, da mu ne bo treba izgubiti dodatne tekme. "Ker je bil Carter izključen, še preden je sodeloval v eni sami igri, se suspenz šteje, kot da bi ga že odslužil," so iz lige NFL sporočili v izjavi.

"Združenje igralcev NFL je NFL obvestilo, da Carter ne bo izpodbijal disciplinskega ukrepa in se je odpovedal pravici do pritožbe." To pomeni, da bo Carter lahko igral v nedeljo, ko bodo Eagles gostovali pri Kansas Cityju v revanši februarskega finala lige NFL super bowla, ki ga je Philadelphia dobila s 40:22.

"To je bila napaka, ki sem jo jaz zakrivil, in to se preprosto ne bo ponovilo," je Carter dejal po tekmi prejšnji teden. "Žal mi je samo za moje soigralce in navijače."

