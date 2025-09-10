Zaradi pljuvanja izključen šest sekund po začetku tekme

Ker pa je Jalen Carter po izključitvi zaradi pljuvanja po Daku Prescottu izpustil skoraj celotno tekmo proti Cowboysom, je nacionalna nogometna liga (NFL) sporočila, da mu ne bo treba izgubiti dodatne tekme. "Ker je bil Carter izključen, še preden je sodeloval v eni sami igri, se suspenz šteje, kot da bi ga že odslužil," so iz lige NFL sporočili v izjavi.

"Združenje igralcev NFL je NFL obvestilo, da Carter ne bo izpodbijal disciplinskega ukrepa in se je odpovedal pravici do pritožbe." To pomeni, da bo Carter lahko igral v nedeljo, ko bodo Eagles gostovali pri Kansas Cityju v revanši februarskega finala lige NFL super bowla, ki ga je Philadelphia dobila s 40:22.

"To je bila napaka, ki sem jo jaz zakrivil, in to se preprosto ne bo ponovilo," je Carter dejal po tekmi prejšnji teden. "Žal mi je samo za moje soigralce in navijače."