Gola Serena Williams šokirala teniško kolegico: Kako lahko igra na takšnem nivoju?

"Bil je to sploh moj prvi grand slam v teniški karieri in bila sem kar malo živčna. Potem pa se je zgodilo. Prišla sem pred eno izmed slačilnic teniškega kompleksa v Melbournu, odprla vrata in pred mano je stala Serena Williams. Nerodno sem pozdravila, nato pa ugotovila, da je popolnoma gola. Nisem vedela, kam naj pogledam, odkorakala sem k omarici. Še enkrat sem se obrnila, radovednost je bila premočna," je za Sport1 povedala Alexandra Cadantu. "Prvič v življenju sem v živo videla najboljšo teniško igralko in prvič kar golo. Bilo je čudno."