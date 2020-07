Gorenje okrepil bosanski reprezentant

Vladan Lončar je svojo rokometno kariero pričel v mestu Visoko v Bosni, kjer je zaigral za vse selekcije kluba. 23-letni levi zunanji igralec se je v sezoni 2014/2015, kot eden najbolj perspektivnih mladih igralcev v Evropi, preselil k madžarskemu velikemu Pick Szegedu. Nato je igral za španski Granollers in madžarski Gyongyosi, nato pa še za Nexe iz Našic, od koder je odšel na posojo v Dobovo. V lanski sezoni je za ekipo Dobove dosegel 67 zadetkov in odigral 22 tekem. Bosanski ostrostrelec je tretja okrepitev Gorenja Velenja pred novo sezono. Pred njim sta za ose pogodbo podpisala nekdanji mladinski reprezentant Tilen Sokolič ter otrok kluba in povratnik iz Slovenj Gradca, Kenan Pajt . Velenjčani so tako sestavili mozaik članske ekipe za sezono 2020/21. Že pred časom so namreč v svojih vrstah uspešno zadržali večino svojih ključnih igralcev. Med prvimi je pogodbo podpisal kapetan David Miklavčič , sledili so mu, najboljši strelec Velenjčanov minule sezone, Matic Verdinek , motor ekipe Aleks Kavčič , mladi Jernej Drobež , vratarski dvojec Emir Taletovič in Aljaž Panjtar ter Miha Kavčič na šestmetrski črti.

Nova ekipa se bo, kot piše na klubski spletni strani, ponovno zbrala skupaj 24. julija, ko se začnejo priprave na novo sezono, ki se bo začela s tekmo proti MRK Ljubljana v domači Rdeči dvorani, 5. septembra."V kratkem času smo bili primorani najti zamenjavo za Okleščena in mislim, da smo glede na zmožnosti kluba našli na trgu najbolj optimalno rešitev. Vesel sem, da v naš klub prihaja ambiciozen, motiviran igralec, ki pozna našo ligo in je tudi sam imel že od nekdaj željo priti v Velenje. Upam, da se bo v sezoni, ki prihaja s svojimi igrami tudi dokazal in izkazal kot prava okrepitev," je za uradno spletno stran velenjskega kluba povedal trener Zoran Jovičić."Zelo sem vesel, da sem podpisal pogodbo s klubom kot je Gorenje Velenje. Že pred prestopom v Pick Szeged je bilo Velenje na mojem seznamu klubov, za katere si želim igrati in vesel sem, da se je sedaj ponudila priložnost, ki sem jo seveda z veseljem sprejel. Gorenje Velenje je bilo vedno veliko ime v rokometnem svetu, tako, da ambicije so velike in zagotovo bomo v sezoni, ki prihaja poskušali narediti kar največ, se boriti do konca in dokazati našo kvaliteto, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi," je za klubsko spletno stran dodal Vladan Lončar.