Gorenje prepričljivo dobilo derbi s Celjani

Kriza rokometašev Celja se nadaljuje. Zaustavil je ni niti legendarni igralec kluba Luka Žvižej , ki je na trenerskem mestu pred dnevi zamenjal Tomaža Ocvirka . Ob njegovem debiju na celjski klopi so njegovi varovanci izgubili še četrto zaporedno tekmo, drugo na derbijih proti Velenjčanom, in jim zdaj prepustili naziv prvega favorita za osvojitev naslova državnega prvaka.

Zaradi poškodb oslabljeni celjski rokometaši so bili v prvem polčasu povsem nebogljeni. Pozitiven rezultat so držali le nekaj minut, do izida 3:3. Domači, pri katerih je na začetku blestel Domen Tajnik, ki je uspešno zamenjal poškodovanega Aleksa Kavčiča, so si prvo večjo prednost priigrali z dvema zaporednima goloma Davida Miklavčiča.

Nekdanji reprezentant jih je povedel v vodstvo z 11:6, a pri tem niso obstali, do odmora so prednost le še povišali. Kaj se je dogajalo na igrišču, je nazorno pokazal napad v zadnji sekundah prvega dela, ko je streljal Tajnik, žoga se je od bloka odbila, nato pa se v gol izmuznila še vratarju. Velenjčanom je uspevalo praktično vse, gostom pa bore malo, povsem nerazpoložena sta bila tudi čuvaja mreže.

Čeprav se je na začetku drugega dela vratarMiljan Vujović razigral, najbolj prepričljivega poraza Celjanov v zadnjih letih v državnem prvenstvu ni mogel preprečiti. Na drugi strani je namreč svojo nalogo med vratnicama fenomenalno opravljal tudi Aljaž Panjtar, ki je preprečeval, da bi se Celjani začeli bližati njegovi ekipi. Razlika v korist gostiteljev je celo narasla na 12 golov, gosti so jo zmanjšali šele v zadnjih minutah tekme, ko je bilo že vse odločeno.

Na lestvici lige z 39 točkami vodi Trimo Trebnje, Celjani zaostajajo eno, Velenjčani pa dve, a imajo tudi dve tekmi manj od tekmecev.

Izid:

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 30:22 (19:10)