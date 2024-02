Jovičić: Odigrali smo pravi derbi in v svet poslali lepo sliko slovenskega rokometa

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Trebanjci in drugouvrščenimi Velenjčani se je v Rdeči dvorani končala z neodločenim izidom. Trebanjci, ki so pred slabim tednom dni premagali Celjane s 33:29, imajo po remiju v Šaleški dolini dve točki naskoka pred Velenjčani in Celjani, ki so brez težav visoko ugnali tekmece iz Ivančne Gorice s 40:28.

Lepo polna Rdeča dvorana je na tekmi kroga Lige NLB pričarala vzdušje pravega derbija. Kljub temu, da so večji del tekme vodili domačini, pa se je tekma po šestdesetih minutah borbe končala brez zmagovalca. Če so lahko lani v Celju že februarja po tihem slavili naslov državnega prvaka, letos zagotovo ni tako. Za naslov bodo morale vse tri ekipe, ki se borijo za ta laskavi naziv, spomladanski del prvenstva odigrati brez spodrsljaja. Najboljši položaj ima trenutno ekipa iz Trebnjega, ki ima z dvema točkama prednosti pred velenjskim Gorenjem in celjsko Pivovarno Laško, trenutno v rokah dirigentsko palico. Velenjčani so se zavedali, da se lahko z zmago na prvem derbiju leta 2024 izenačijo na lestvici z vodilnim Trimom ter dodatno začinijo rokometni troboj. V tekmo so vstopili takšni kot jih poznamo, z odličnim Skokom med vratnicama, hitro tranzicijo v napad in lahkimi zadetki. To dobro poznano igro varovancev Zorana Jovičića so lahko navijači v lepo polni Rdeči dvorani spremljali do dvajsete minute, ko je do tedaj najvišjo prednost na tekmi postavil Ibrahim Haseljić (10:7). Asa iz rokava je nato povlekel Uroš Zorman in na gol postavil Alena Skledarja. Črno-rumeni niso našli rešitve za mladega Korošca, ki je svojo ekipo na odmor popeljal ob izenačenem rezultatu (11:11).

Matevž Skok FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V drugem polčasu so prvo pobudo za vodstvo prevzeli domačini in po sedmih minutah drugega dela povedli za dva. Gostje niso popuščali, izkoristili so padec koncentracije v velenjskem napadu in v 43. minute tekme prvič povedli (15:16). Ose so zopet pritisnile na plin. Po ubranjeni sedemmetrovki Matevža Skoka in zadetku Petra Šiška so deset minut pred koncem povedle za tri (21:18). Ko je v 55. minuti semafor kazal dva zadetka prednosti za domačo zasedbo, se je zdelo, da so varovanci Zorana Jovičića edini, ki imajo v tej sezoni rešitev za razpoložene trebanjske leve. Pet minutni strelski molk v domači zasedbi, so gostje izkoristili in po zadetku Vida Miklavca minuto pred koncem povedli za zadetek (22:23). Hitro so v napad stekli črno-rumeni in na krilih Urbana Pippa prišli do izenačenja.

Trebanjci imajo vse v svojih rokah. Bodo prišli do zgodovinskega prvega naslova slovenskih prvakov? FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Trebanjci so imeli zadnjih dvajset sekund tekme napad za zmago, a ga je čvrsta velenjska obramba zaustavila. Derbi kroga Lige NLB med RK Gorenje Velenje in RK Trimo Trebnje se je končal z rezultatom 23:23. "Pričakovali smo izenačeno tekmo. Vedeli smo, da bodo malenkosti odločale in točno to se je danes pokazalo na igrišču. Igra obojnih je skozi tekmo nihala, vodstvo enih, nato izenačenje ter vodstvo drugih. Ko na koncu potegnem črto, lahko rečem, da je končni rezultat pravičen. Imeli smo priložnost slaviti, lahko pa bi prav tako bili tudi poraženci. Fantje so danes spet pokazali borbo in dali zadnje atome moči. Če pogledamo realno je ekipe Trebnja veliko bolj izkušena in ima daljšo klop. Odigrali smo pravi derbi in v svet poslali lepo sliko slovenskega rokometa," je za uradno spletno stran velenjskega kluba dejal trener Zoran Jovičić.

Derbi v Velenju je imel vse, kar mora imeti dvoboj vodilnih ekip prvenstva. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Tekma se ni izšla po pričakovanjih, saj smo si želeli dveh točk. Ne glede na to pa imamo še vedno dve točki prednosti pred Velenjem in Celjem ter ostajamo na vodilni poziciji. Za nami je zelo naporna tekma. Obojni smo se borili do zadnjega atoma moči. Čestitke tudi Velenjčanom, ker so odigrali zares lepo tekmo. Atmosfera v dvorani pa je bila vredna derbija," pa je povedal rokometaš Trebnja Timotej Grmšek. Najboljši strelec tekme je bil s šestimi zadetki Urban Pipp, ki je bil izbran tudi za igralca tekme. S štirimi mu je sledil Tilen Sokolič, tri sta jih dosegla Enej Slatinek Jovičić in Peter Šiško. Pri gostih sta bila strelsko najbolj razpoložena Staš Slatinek Jovičić in Ignjat Nešić, ki sta mrežo Velenjčanov zatresla petkrat. Rokometaši Gorenja Velenja že v ponedeljek potujejo na Dansko, kjer jih čaka prva tekma glavnega dela Lige Evropa proti ekipi Skjerna, kjer kruh služi bivša osa, Senjamin Burić. Tekma proti danskemu prvoligašu bo na sporedu v torek. Izid, 15. krog Lige NLB:

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 23:23 (11:11)

Gorenje Velenje: Skok (12 obramb), Taletović, Haseljić (2), Pipp (6), Velić (1), Maričić, Drobež, Tatar (1), Sokolič (4), Verdinek (1), Šiško (3), Jezernik, Tajnik, Jovičić (3), Predović, Hriberšek

Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Jovičič (5), Višček (2), Bulzamini, Didovič, Jurečič (1), Kotar (1), Udovič, Miklavec (4), Grmšek (3), Grbič, Cingesar (1), Krešić (5), Ćorsović (1)

Sedemmetrovke: RK Gorenje Velenje (2/3), RK Trimo Trebnje (1/3)