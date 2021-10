Velenjčani poraženi v Španiji

"V Španijo se na gostovanje odpravljamo samozavestni. Verjamem, da nam lahko uspe osvojiti prve točke v evropski ligi," je pred odhodom v Španijo za spletno stran Velenjčanov dejal Tilen Sokolič. Toda to se ni uresničilo. Čeprav so Slovenci dobro začeli tekmo, pa so v nadaljevanju porazu proti Magdeburgu dodali še poraz v Španiji. Španci pa so se v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju pobrali po visokem porazu v prvem krogu proti Sävehofu. Velenjčani so tekmo dobro začeli in v 12. minuti z golom Kenana Pajta vodili že z 10:6, zatem pa so domači, sicer tretji v španskem prvenstvu zadnje tri sezone, z delnim izidom 6:2 izenačili v 20. minuti. Nalet domačinov se je nadaljeval, tako da so polčas končali s štirimi goli prednosti.

V drugem polčasu so se Velenjčani spet približali po golu Jerneja Drobeža v 36. minuti le na zadetek, toda nadaljevanje spet ni bilo po godu velenjske ekipe, saj so se domači 42. minuti spet odlepili za štiri gole (23:19). Španci so nato bolj ali manj vzdrževali nekaj golov prednosti, pred koncem so naskok še povečali na pet golov in tekmo končali z enako razliko. Pri domačih je bil s sedmimi goli najučinkovitejši Tomas Moreira Rodriguez, pri gostih pa je petkrat zadel Aleks Kavčič.

Velenjčani bodo v 3. krogu 16. novembra gostili Nexe.

Izid, evropska liga, 2. krog:

skupina C:

Logrono La Rioja - Gorenje Velenje 31:26 (18:14)