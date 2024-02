Dramatična tekma z miroljubnim remijem v Velenju

Velenjčani so iz prejšnjega dela pokala prenesli eno točko in so boje v skupini II začeli z zadnjega položaja. V prvem krogu so morali priznati premoč danskemu Skjernu (31:45), danes pa jih je pred domačimi navijači čakala nova težka naloga. Hrvaška ekipa Nexe Našice je v rednem delu dosegla pet zmag in doživela zgolj en poraz. Kljub temu so pri tekmecu Gorenja menjali trenerja, dosedanjega slovenskega stratega Branka Tamšeta je začasno zamenjal stari rokometni maček Kasim Kamenica.

Vsaj v uvodu tekme je kazalo, da bodo gostje tudi upravičili status favorita. Hrvaška zasedba je namreč hitro pobegnila in si v osmi minuti priigrala že pet golov naskoka (6:1). Po minuti odmora Zorana Jovičića pa so se Velenjčani zbrali in začeli počasi topiti zaostanek. Do 17. minute so ga povsem stopili, za izenačenje na 8:8 je zadel Jernej Drobež. Isti igralec je po izenačenem obdobju igre poskrbel še za 12:12, končnica pa je pripadla domačim, ki so najprej prvič na tekmi povedli pri 13:12, potem pa na odmor po golu Malika Tatarja odšli s +2 (15:13).