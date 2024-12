Ose evropsko sezono končale z zmago

Slovenski prvaki iz Velenja so končali evropsko pot v sezoni 2024/25, potem ko so v skupini A osvojili tretje mesto. Na šestih tekmah so premagali Ademar in remizirali z danskim Gudmejem ter doživeli štiri poraze: dvakrat proti švicarskemu Kriensu, po enkrat pa proti Gudmeju in Ademarju. V glavni del tekmovanja sta se uvrstila Kriens in Gudme, Gorenje in Ademar pa sta se poslovila od drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Za slovensko in špansko ekipo tekma v Rdeči dvorani ni imela pravega tekmovalnega naboja, obe sta namreč že pred svojim drugim medsebojnim obračunom v tej sezoni zapravili vse možnosti za uvrstitev med najboljših 16. V teh okoliščinah so se bolje znašli rokometaši iz Šaleške doline, ki so največ vodili za šest golov (16:10, 19:13, 20:14, 21:15).

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Teo Jezernik s šestimi in Urban Pipp s petimi goli.

Izid, Evropska liga, moški, 6. krog:

skupina A:

Gorenje Velenje - Ademar Leon 28:25 (14:10)