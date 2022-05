Velenjčani niti blizu čudeža, Portugalci zanesljivo na zaključni turnir

Slovenska ekipa je odlično odprla povratni četrtfinalni obračun in po vsega desetih minutah igre povedla s 6:3, po gostujoči minuti odmora pa se je razmerje moči na igrišču močno spremenilo. Goste so najprej prebudile nekatere začetniške napake domačih rokometašev, predvsem pa sijajne obrambe gostujočega vratarja Sergeja Ferrerja. Portugalci so v 16. minuti prvič na dvoboju izenačili na 8:8, štiri minute kasneje pa so rokometaši iz Šaleške doline prvič na dvoboju tekmecem pogledali v hrbet (8:9). Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića do konca prve polovice tekme niso našli rdeče niti v svoji igri. Po dvominutni izključitvi Tilna Sokoliča so v 24. minuti zaostali za tri gole (9:12), na veliki odmor pa so se zavoljo nepovezane in zmedene predstave v napadu odpravili s primanjkljajem štirih zadetkov (11:15). Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. Velenjčani so uvodoma prikazali poletno predstavo in v 38. minuti izenačili na 16:16, po gostujoči minuti odmora pa se je - tako kot v prvi polovici tekme - končala njihova prevlada na igrišču. Benfica jim je sredi polčasa ušla na štiri gole (19:23), v zadnjem delu tekme pa je slovenski prvak le strnil svoje vrste in se z remijem poslovil od Evrope.

Velenjska zasedba se je neposredno uvrstila v skupinski del evropske lige. V skupini C je nato zasedla četrto mesto, pred njo so se uvrstili nemški Magdeburg, švedski Sävehof in hrvaške Nexe Našice, za njo pa španska La Rioja in francoski Pauc. V osmini finala je bila nato boljša od francoskega Nimesa, preboj na zaključni turnir, ki bo na sporedu 28. in 29. maja, pa ji je preprečila Benfica.

V velenjski ekipi je bil na tekmi najbolj učinkovit Matic Verdinek z osmimi goli, Ibrahim Haseljić in Tilen Sokolič sta dosegla po štiri zadetke.