Gorsko kolesarstvo: Tanja Žakelj edina olimpijska potnica

Med člani bo v Nemčiji nastopil Rok Naglič , med mladinci Matic Kranjec Žagar in Matjaž Lozar ter Vita Movrin med mladinkami. Skupaj bo v Albstadtu v štirih konkurencah nastopilo 491 tekmovalcev iz 43 držav, vključno z vsemi najboljšimi na svetu. Med članicami formo za nastop na olimpijskih igrah, ki so glavni cilj sezone, že pili 32-letna Tanja Žakelj . Doslej je v svetovnem pokalu slavila na dveh tekmah leta 2013, na olimpijskih igrah v Londonu pred devetimi leti pa je posegla po desetem mestu. Čeprav ne sodi več v sam svetovni vrh, na mednarodni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) pa zaseda 28. mesto, je prepričana, da lahko tudi v tej sezoni postopoma napreduje do glavnega cilja OI, četudi priprave niso bile takšne, kot jih je vajena. "Priprave so sicer potekale v redu, moti me pa, da nisem imela dovolj stika z mednarodno konkurenco in sem trenutno kar negotova. Doma so odpovedovali tekme, saj organizatorji niso dobili dovoljenj zanje, kar je name vplivalo negativno. Domače dirke so mi kar v pomoč pri tempiranju forme. Vseeno pa bom zaupala v dobro delo, svoje sposobnosti. Že tako se bo na prvi tekmi pokazalo, kakšno je stanje ," je s prizorišča prve tekme svetovnega pokala za STA sporočila 32-letnica. "V nadaljevanju sezone bi rada dobro gradila formo, zato se z rezultati na začetku sezone ne obremenjujem preveč. Na olimpijskih igrah sem bila že dvakrat, zdaj me čaka še Tokio in upam, da bo šlo do takrat vse čim bolje. Pred kratkim sem nosila slovensko baklo, ki je obšla mojo občino Idrijo. To me je še enkrat opomnilo, da se letos v športu dogaja nekaj posebnega. Lani smo šli čez eno slabo leto, kar je bilo od sezone, je bilo zelo na silo. Letos pa bodo organizatorji najbrž izpeljali tekme za svetovni pokal in velika tekmovanja po ustaljenem urniku ," je dodala izkušena Slovenka. Žakljeva bo prvič tekmovala v nedeljo v paradni disciplini, v petek, ko bo na vrsti preizkušnja na skrajšani progi v krosu, pa ne bo nastopila.

V soboto bodo v olimpijskem krosu tekmovali mladinci in mladinke, nedelja pa je rezervirana za prve boje najboljših članic in članov. Ženske se bodo na 4,2 km dolgi stezi z višinsko razliko 190 metrov pomerile ob 11.20, ob 14.35 pa bodo nastopili še moški. Pri ženskah je vloga glavne favoritinje podeljena Francozinji Pauline Ferrand-Prevot, zmago v skupnem seštevku zadnje polne sezone leta 2019 brani Američanka Kate Courtney. Pri moških je krog favoritov razširjen, nastopila pa bosta tudi zvezdnika cestnega kolesarstva, Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Slednji bo v tem delu sezone in na olimpijskih igrah nastopal zgolj v gorskem kolesarstvu. Van der Poel ima za Tokio v načrtu nastop na cestni dirki, pred tem pa se bo posvetil dirki po Franciji. Na svetovni lestvici sicer vodi Brazilec Henrique Avancini pred Švicarjem Ninom Schurterjem, ki je zadnji zmagovalec polnega programa svetovnega pokala pred dvema letoma. V tej sezoni je predvidenih šest postaj v olimpijskem krosu. Po nemški preizkušnji, ki bo osmič gostila najboljše v svetovnem pokalu, bodo teden dni kasneje tekme v češkem Novem Mestu na Moravi. Prihodnji mesec bo preizkušnja v avstrijskem Leogangu (12. in 13. junija), pred olimpijskimi igrami pa se bodo tekmovalci merili še v francoskem Les Getsu (3. in 4. julij). Po nastopu na svetovnem prvenstvu v italijanskem Val di Soleju (25. in 29. avgust) sledi preizkušnja v švicarskem Lenzerheideju (4. in 5. september), konec sezone pa bo gostil ameriški Snowshoe (18. in 19. september).

Sezona svetovnega pokala v spustu bi se morala, kot piše STA, začeti 25. aprila v Mariboru, a so organizatorji edine slovenske preizkušnje na najvišji ravni spored prestavili na obdobje po olimpijskih igrah (14. in 15. avgust). Najboljši slovenski tekmovalci v spustu, vključno z Moniko Hrastnik in Juretom Žabjekom, se bodo za uvod v sezono pomerili na prizorišču lanskega svetovnega prvenstva v Leogangu, kjer si bodo, tako kot na vseh drugih prizoriščih, proge delili s tekmovalci v krosu. Po prvi postaji pred OI v Tokiu (23. 7. do 8. 8.) sledi še merjenje moči v Les Getsu, po SP, na katerem bo Hrastnikova branila bronasto kolajno, pa bosta še spusta v Lenzerheideju in Snowshoeu. Sezona gorskega kolesarstva na slovenskih tleh se bo pod okriljem Ucija začela s preizkušnjo prve kategorije v olimpijskem krosu v Kočevju (30. maj). Sledile bodo tekme za evropski pokal (3. do 5. avgust) v spustu v Mariboru, evropsko prvenstvo v spustu prav tako v štajerski prestolnici (6. do 8. avgust) ter olimpijski kros druge kategorije v Ajdovščini (4. in 5. september).