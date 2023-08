Gorskokolesarska skupnost zavita v črno: umrl je Miha Halzer

Te dni je prijatelje in gorskokolesarsko skupnost dosegla žalostna novica, da je v 39. letu preminil Miha Halzer, piše mtb.si. Član domačega KD Hrastnik in pozneje domžalskega kluba Energija team ter državni reprezentant se je v zgodovino slovenskega in tudi svetovnega gorskega kolesarstva zapisal s svojimi dosežki v krosu na izpadanje ali eliminatorju. Srebrni kolajni je osvojil tako leta 2012 na svetovnem prvenstvu v Saalfeldnu kot prihodnje leto na evropskem prvenstvu v Bernu. V sezoni 2014 pa je v Novem Mestu na Moravskem dosegel tudi svojo edino zmago v svetovnem pokalu, preden je disciplina izpadla iz svetovnega pokala.

Preden se je našel v tej sprinterski in tehnično zahtevni disciplini, je Miha kot mladinec nastopal v olimpijskem krosu, v katerem je bil v letih 2002 in 2003 tudi mladinski državni prvak. V sezoni 2005 se je pojavil v spustu.

Miha je bil izreden in tudi skoraj v vsem ekstremen posameznik, ki je živel in odšel po svoje, še piše na spletni strani mtb.si.