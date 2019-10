'Gostovanje pri prvakinjah priprava na odločilni tekmi s Čehinjami in Švedinjami'

Krimovke so se na Kodeljevem dolgo upirale precej izkušenejši madžarski zasedbi, ki je šele v zadnjih 15. minutah prišla do občutnejše razlike (21:33). Ljubljanske rokometašice tudi na povratni tekmi obljubljajo boj za vsako žogo, a ključna spopada vendarle prihajata v zadnjih dveh kolih. Med krajšim evropskim premorom so Tigrice dosegle dve zmagi v državnem prvenstvu (Izola 38:30, Krka 42:20) in se po zmagi proti Vrhniki (45:26) uvrstile v četrtfinale Pokala Slovenije. Formo pa so krepile tudi s skupnimi treningi z izbrano vrsto z Japonske. Evropske klubske z Madžarske prvakinje sodijo v najožji krog favoritinj za letošnjo končno zmago. V prejšnjem krogu so na Kodeljevem pokazale svojo kakovost in prepričljivo zmagale, čeprav domačinke niso igrale slabo. Tokrat želijo proti Györu pokazati novo dobro predstavo in se čim bolje meriti s favoriziranimi tekmicami. "Zadnji teden se borimo, da bi dvignili formo predvsem za zadnja dva kroga," je uvodoma dejal trener Krima Uroš Bregar, ki je zadnji teden skupaj z igralkami gostil japonsko reprezentanco in z njo treniral.