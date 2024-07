Nadal o Alcarazu: 'Eden najboljših v zgodovini bo. Na vsakem turnirju je favorit'

"Raven njegovega tenisa je izjemno visoka. Če se bo izognil poškodbam, je seveda tu tudi Jannik Sinner . Njega in Sinnerja danes brez dvoma vidim nad ostalimi (igralci). Ne vidim veliko igralcev na touru, ki ga lahko ustavijo. Najboljša stvar pri njemu je to, da je favorit na vsakem turnirju, na katerem nastopa, ne glede na igralno površino," je predstave svojega mlajšega rojaka dodatno opisal "kralj peska".

Rafael Nadal je v svoji bogati karieri kar 14-krat osvojil Roland Garros na peščeni podlagi. V istem času je Roger Federer dominiral na travnatem Wimbledonu, kjer je osvojil osem naslovov. Novak Đoković je do zdaj desetkrat osvojil OP Avstralije. "Ampak noben igralec nikoli ni bil favorit pred vsakim turnirjem in danes mislim, da ima on to avro, ta občutek. To je velika prednost, ker mislim, da ko on čuti, da igra na svoji ravni, ga bo težko nekdo premagal," je svetlo prihodnost Alcarazu napovedal Španec, ki bo po koncu sezone zaključil kariero.