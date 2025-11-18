Svetli način
Podvig Slovana v Španiji

Madrid, 18. 11. 2025 22.17 | Posodobljeno pred 31 minutami

M.J. , STA
Rokometaši ljubljanskega Slovana so odigrali četrto tekmo v Evropski ligi. Aktualni slovenski prvaki so gostovali v Španiji pri ekipi Granollers. Ljubljančani so za ohranjanje možnosti po napredovanju nujno potrebovali zmago. Po prvem polčasu je še kazalo slabo (13:16), nadaljevanje pa je bilo povsem v znaku razigranih gostov, ki so zmagali s 35:27.

Kodeljevčani so naredili lep korak proti napredovanju.
Kodeljevčani so naredili lep korak proti napredovanju. FOTO: RD LL Grosist Slovan

Slovanovci so prejšnji teden s tekmecem iz predmestja Barcelone že igrali. V Stožicah so klonili z 29:34 in se znašli v težkem položaju. Za ohranitev upov na preboj v drugi del evropske lige so tako moral zmagati, po možnosti z večjo razliko, kot so izgubili doma. Na koncu so z odličnim drugim polčasom, ko so nadoknadili zaostanek, izpolnili oba cilja in so zdaj drugi v tej skupini. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti eno izmed prvih dveh mest.

Začetek dvoboja je bil bolj po okusu slovenskih rokometašev. Po golih razpoloženega Leona Ljevarja so vodili s 4:3, a je potem sledil prvi mini mrk v tem delu tekme. Nekaj izgubljenih žog Slovana in hitrih napadov Granollersa je v nekaj minutah poskrbelo za izid 7:4.

Izbranci Uroša Zormana so se spet približali, izenačili na 10:10 in imeli napad za vodstvo, toda domačim je spet v le nekaj napadih uspelo priti do večjega naskoka, Tadej Kljun pa je znižal na -3 ob polčasu.

Granollers vs LL Grosist Slovan
Granollers vs LL Grosist Slovan FOTO: Sofascore.com

V drugem delu pa je bila zgodba povsem v rokah Kodeljevčanov. Le nekaj uvodnih minut so domači še imeli prednost, ki pa se je stopila po delnem izidu 4:0 za vodstvo gostov z 19:17.

To je bila ključna točka drugega dela, po kateri za domače ni bilo več vrnitve. Vse bolj razpoloženi gostje so se še bolj razigrali in prednost počasi povečevali; najprej na tri gole, potem na bolj trdne štiri (29:25), pri 30:25 v 55. minuti pa so prvič prišli do možnosti, da izničijo poraz na domačem terenu. Tudi po zaslugi vratarja Nebojše Bojića, ki je imel nekaj obramb v ključnih trenutkih in jih skupno zbral 13.

Nebojša Bojić
Nebojša Bojić FOTO: Damjan Žibert

Do takrat je strelsko blestel Ljevar, ki je bil nerešljiva uganka za domača vratarja, dvoboj pa končal pri 11 zadetkih. V napadu pa se je v zadnjih minutah izkazal še Vid Miklavec. Sam je dosegel zadnje štiri zadetke Slovana in že dve minuti pred koncem je bilo jasno, da se bo slovenski klub domov vrnil z velikima točkama.

V drugi današnji tekmi je vodilni Aarhus brez težav odpravil ekipo Baia Mare z 39:26. Slovan se bo do konca rednega dela odpravil še v Romunijo. Za konec prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra na domačem igrišču gostil Aarhus.

Izid, Evropska liga, 4. krog:
skupina C:
Granollers - LL Grosist Slovan 27:35 (16:13)

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


rokomet evropska liga slovan
