Podvig Slovana v Španiji

Slovanovci so prejšnji teden s tekmecem iz predmestja Barcelone že igrali. V Stožicah so klonili z 29:34 in se znašli v težkem položaju. Za ohranitev upov na preboj v drugi del evropske lige so tako moral zmagati, po možnosti z večjo razliko, kot so izgubili doma. Na koncu so z odličnim drugim polčasom, ko so nadoknadili zaostanek, izpolnili oba cilja in so zdaj drugi v tej skupini. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti eno izmed prvih dveh mest.
Začetek dvoboja je bil bolj po okusu slovenskih rokometašev. Po golih razpoloženega Leona Ljevarja so vodili s 4:3, a je potem sledil prvi mini mrk v tem delu tekme. Nekaj izgubljenih žog Slovana in hitrih napadov Granollersa je v nekaj minutah poskrbelo za izid 7:4.
Izbranci Uroša Zormana so se spet približali, izenačili na 10:10 in imeli napad za vodstvo, toda domačim je spet v le nekaj napadih uspelo priti do večjega naskoka, Tadej Kljun pa je znižal na -3 ob polčasu.
V drugem delu pa je bila zgodba povsem v rokah Kodeljevčanov. Le nekaj uvodnih minut so domači še imeli prednost, ki pa se je stopila po delnem izidu 4:0 za vodstvo gostov z 19:17.
To je bila ključna točka drugega dela, po kateri za domače ni bilo več vrnitve. Vse bolj razpoloženi gostje so se še bolj razigrali in prednost počasi povečevali; najprej na tri gole, potem na bolj trdne štiri (29:25), pri 30:25 v 55. minuti pa so prvič prišli do možnosti, da izničijo poraz na domačem terenu. Tudi po zaslugi vratarja Nebojše Bojića, ki je imel nekaj obramb v ključnih trenutkih in jih skupno zbral 13.
Do takrat je strelsko blestel Ljevar, ki je bil nerešljiva uganka za domača vratarja, dvoboj pa končal pri 11 zadetkih. V napadu pa se je v zadnjih minutah izkazal še Vid Miklavec. Sam je dosegel zadnje štiri zadetke Slovana in že dve minuti pred koncem je bilo jasno, da se bo slovenski klub domov vrnil z velikima točkama.
V drugi današnji tekmi je vodilni Aarhus brez težav odpravil ekipo Baia Mare z 39:26. Slovan se bo do konca rednega dela odpravil še v Romunijo. Za konec prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra na domačem igrišču gostil Aarhus.
Izid, Evropska liga, 4. krog:
skupina C:
Granollers - LL Grosist Slovan 27:35 (16:13)
