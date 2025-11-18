Podvig Slovana v Španiji

Slovanovci so prejšnji teden s tekmecem iz predmestja Barcelone že igrali. V Stožicah so klonili z 29:34 in se znašli v težkem položaju. Za ohranitev upov na preboj v drugi del evropske lige so tako moral zmagati, po možnosti z večjo razliko, kot so izgubili doma. Na koncu so z odličnim drugim polčasom, ko so nadoknadili zaostanek, izpolnili oba cilja in so zdaj drugi v tej skupini. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti eno izmed prvih dveh mest.

Začetek dvoboja je bil bolj po okusu slovenskih rokometašev. Po golih razpoloženega Leona Ljevarja so vodili s 4:3, a je potem sledil prvi mini mrk v tem delu tekme. Nekaj izgubljenih žog Slovana in hitrih napadov Granollersa je v nekaj minutah poskrbelo za izid 7:4.

Izbranci Uroša Zormana so se spet približali, izenačili na 10:10 in imeli napad za vodstvo, toda domačim je spet v le nekaj napadih uspelo priti do večjega naskoka, Tadej Kljun pa je znižal na -3 ob polčasu.