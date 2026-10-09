Ledeni zmaji po podaljšku do nove zmage

Zmaji so zdaj pri petih zmagah ob treh porazih, na svojem računu pa imajo 14 točk in so zanesljivo v zgornji polovici lestvice.

Ben Cooper je lahko zadovoljen, zmaji so prvič letos igrali podaljške in prišli do nove zmage.

Varovanci Bena Cooperja so odločno krenili v dvoboj in že po 25 sekundah po hitri akciji zadeli prek trenutno najbolj vročega zmaja Joshue Lawrencea. Tudi kasneje so imeli gosti pobudo in še nekaj lepih priložnosti, domači pa so se prebudili šele v zadnjih šestih minutah ter takrat zbrali večino od skupno desetih strelov v prvi tretjini.

Po slabih šestih minutah drugega dela je imel na palici vodstvo z 2:0 Jan Urbas, a se je v vratih Gradca izkazal Henri Kiviaho. Slednji je Ljubljančanom paral živce tudi v 28. minuti, ko je iz oči v oči ustavil še Zacha Boychuka in odbit poskus Colina McNeilla.

Obakrat se je to zgodilo z ljubljanskim hokejistom manj na ledu, tudi Gradčani pa so na tak način prišli do svoje najlepše priložnosti do tedaj, a je gol slovenskega predstavnika ubranil kar Meyer, potem ko je bil čuvaj mreže Lukaš Horak že premagan. Kasneje so Avstrijci močno pritisnili in pred koncem drugega dela izenačili po sijajni potezi Jakoba Lippitscha.

Olimpija je silovito krenila v zadnjo tretjino in po štirih minutah znova povedla, potem ko je Lawrence zadel še drugič na tekmi. Slabe tri minute kasneje je bilo na semaforju 3:1 v korist Ljubljančanov, ko je prvič na tekmi zadel Meyer.

Domači se kljub zaostanku dveh golov niso predali, ob četrti prednosti igralca več na ledu so najprej znižali prek Paula Huberja, nato pa še izraziteje pritisnili proti ljubljanskim vratom in izenačili v 53. minuti, ko je bil na pravem mestu Nick Swaney.

Do konca tretjine večjih priložnosti ni bilo, Ljubljančani pa so morali prvič to sezono v podaljšek, Gradčani že četrtič. Na začetku zadnje minute dodatnega časa je današnjo odlično napadalno in obrambno predstavo kronal Meyer in zmajem priboril dodatno točko.

Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v Hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarosu, nato pa naslednji petek še proti vodilnemu Bolzanu.