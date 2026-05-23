Grbić bo igral rokometno Ligo prvakov

Lan Grbić je z romunskim udeležencem elitne Lige prvakov je sklenil dvoletno sodelovanje. Klubsko slačilnico si bo delil z Andražem Makucem, ki je v Dinamo prestopil pred kratkim. Grbić je športno pot začel pri Krimu, kasneje pa zaigral še za Olimpijo. Oba kluba sta združena pod imenom MRK Ljubljana. Poleti 2018 je prestopil v vrste trebanjskega Trima, s katerim se bo v zaključku sezone boril za tretje mesto v Ligi NLB.

Za trebanjsko zasedbo je 25-letni in 195 centimetrov visoki Grbić v tej sezoni zaigral na 33 tekmah in dosegel 123 zadetkov. V sezoni 2023/24 je s Trimom postal pokalni prvak, v tej sezoni pa v istem tekmovanju osvojil drugo mesto. Januarja je v dresu članske reprezentance prvič zaigral na velikem tekmovanju. Slovenija je evropsko prvenstvo sklenila na osmem mestu. Doslej je sicer zbral devet nastopov in dosegel tri zadetke.