NFL: Green Bay in Buffalo v finale svojih konferenc

New York, 17.01.2021, 8:08 | Posodobljeno pred 34 minutami

Igralci Green Bay Packers in Buffalo Bills so se uvrstili v finale svojih konferenc severnoameriške nogometne lige NFL in jih le še po ena zmaga loči od nastopa na Super Bowlu. Green Bay je v finalu nacionalne konference pred 8500 gledalci z 32:18 premagal Los Angeles Rams, Buffalo pa je bil v ameriški konferenci s 17:3 boljši od Baltimora.