Gregor Planteu je novi predsednik celjskih rokometašev

"Vesel in ponosen sem, da mi je bilo zaupano predsedovanje takšnemu klubu, kot je RK Celje Pivovarna Laško. To je velika čast, hkrati pa velika obveza, česar se dobro zavedam. Gre za klub z izjemno tradicijo, gradile so ga številne generacije, ki jim moramo biti hvaležni, da imamo rezultatsko najuspešnejši slovenski športni kolektiv v mednarodnem pogledu in enega najuspešnejših v domačih tekmovanjih. To kontinuiteto si želimo nadaljevati, ponosno zastopati Celje in Slovenijo ter imeti ob tem podporo generalnega ter ostalih sponzorjev in lokalnega okolja ter seveda navijačev, zaradi katerih se šport odvija. Ne bomo imeli veliko časa govoriti, zavihati je treba rokave in nadaljevati s trdim delom," je ob izvolitvi za uradno klubsko spletno stran dejal Planteu.

Gregor Planteu bo po Statutu kluba hkrati tudi predsednik UO, ki bo v prihodnje z zmanjšanjem števila članov bolj in lažje operativen ter ga bodo poleg njega sestavljali še predstavniki gospodarstva in lokalnega okolja Marko Cvetko, Mitja Gobec, Sebastijan Gergeta, Izidor Krivec, Franci Pliberšei, Jernej Smisl in župan Celja, Bojan Šrot. Upravni odbor kluba se je tako s sedanjih 17 članov zmanjšal na 8, z možnostjo razširitve, ko lahko nove člane na predlog predsednika kluba potrdi UO. Zbor članov je prav tako na novo imenoval nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Klub oziroma zbor članov je v svoje vrste častnih članov, ki ga že sestavlja 12 posameznikov, sprejel še tri nove in sicer dolgoletnega trenerja in nekdanjega igralca, Stanka Anderluha, nekdanjega predsednika in dolgoletnega člana kluba, Bojana Cizeja ter nekdanjega športnega direktorja, trenerja in igralca kluba, Slavka Iveziča. Naziv častnega člana, ki je dosmrtni, je eden izmed nazivov in dejanje kluba, s katerim klub prizna in se zahvali za zasluge in delo, ki so ga imenovani posamezniki vložili v delovanje tega kluba.