Grk osvojil točko, proslavil in se usedel, slavno partnerko spravil v smeh

Grk Stefanos Cicipas je v zadnjih letih preživel marsikaj. Nekaj let je veljal za enega najbolj obetavnih teniških igralcev na svetu. Leta 2021 je bil tretji igralec na svetovni lestvici ATP, a do zdaj ni upravičil visokih pričakovanj, saj še ni osvojil enega od turnirjev za grand slam. Po dolgih letih razburkanega odnosa z očetom, ki je bil tudi njegov trener, je v minulem letu končno zbral pogum in 'odpustil' svojega strastnega očeta Apostolosa Cicipasa .

Po porazu v prvem nizu in preobratu, je Grk pri izidu 5:3 v svojo prid v zadnjem nizu prišel do 'breaka' in zmagal. Cicipas je osvojitev točke proslavil z glasnim vzklikom. Pogledal je proti svoji podporni ekipi, ki je vstala in slavila novo zmago, a Grk je očitno za trenutek pozabil na izid in se usedel na klop v pričakovanju naslednje igre. Njegova partnerka in trenutno deveta igralka na svetovni lestvici WTA mu je z nasmehom na obrazu poskušala razložiti, da je osvojil dvoboj, ne zgolj igro. Zmedeni Cicipas je hitro vstal in se pozdravil z nasprotnikom, ki ga je potrpežljivo čakal pri mreži.