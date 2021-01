Nočna mora Groenewegna: članu Jumbo-Visme grožnje s smrtjo

Dylan Groenewegen je za nizozemsko revijo Heldenspregovoril o peklenskih mesecih, ki so zanj in za njegovo družino sledili hudi nesreči na dirki po Poljski. Groenewegen, član Jumbo-Visme, je hitro priznal krivdo za nesrečo, v kateri bi njegov rojak Fabio Jakobsenkaj lahko izgubil življenje, a si bo, kot vse kaže, po silovitem trčenju z varnostno ograjo povsem opomogel.

Groenewegnovo opravičilo za nekatere ni bilo dovolj. 27-letni Amsterdamčan je zdaj razkril nekaj – milo rečeno – strašljivih podrobnosti.

"Prišlo je do zelo resnih in konkretnih groženj, zaradi katerih smo nekaj dni po nesreči poklicali policijo,"je za Heldenpovedal Groenewegen. "Naslednje dni in tedne je policija varovala vhod v našo hišo. Nismo mogli sproščeno od doma. Če smo to želeli storiti, nas je morala, da se ne bi kaj zgodilo, spremljati policija," je nadaljeval zmagovalec štirih etap na dirki po Franciji.

'V kakšnem svetu živimo?'

Grožnje so postajale vedno hujše, vključevale pa so tudi njegovega novorojenca, ki je januarja dopolnil šele dva meseca.

"Prejeli smo na roko napisana pisma, v enega so dali tudi vrv z zanko, češ da lahko z njo kasneje obesim svojega otroka. Ko prebereš to sporočilo in ti pošljejo še vrv, se močno ustrašiš. Tako ni šlo več naprej in policija je sprejela ukrepe, ko je to videla. Jasno je, da to vpliva nate. Misliš si: 'Kaj se dogaja? Kako je to možno? V kakšnem svetu živimo?' Vse to ti gre po glavi, v tistih dneh pa se je bilo naporno že dvigniti iz postelje,"je še dodal Groenewegen.

Nizozemski kolesarski prvak iz let 2016 je zaradi groženj tudi za dlje časa prestavil svoj povratek na kolo, a naj bi se v dresu Jumbo-Visme na dirke najvišje ravni vseeno poskušal vrniti do majske dirke po Madžarski.