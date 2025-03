Gros po koncu evropske poti: Težava letošnje sezone je bila preveč nihanj

Rokometašice ljubljanskega Krima so na povratni tekmi play-offa za uvrstitev v četrtfinale Lige prvakinj proti Ludwigsburgu popravile vtis s prve tekme, ko so v Nemčiji izgubile s kar desetimi goli razlike. V Tivoliju so prikazale boljšo predstavo in s 26:23 ugnale nemške nasprotnice, kljub temu pa so zaradi velikega zaostanka s prve tekme sklenile svojo evropsko pot. Ljubljančanke so sicer zadovoljne s svojo igro v Tivoliju, a razočaranja po izpadu iz Lige prvakinj ne skrivajo.

Statistika tekme Krim - Ludwigsburg FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Borile smo se od prve do zadnje minute. V prvem polčasu na začetku ni steklo, kot bi si želele, da bi naredile vsaj kakšen gol razlike več in da bi nam bilo v drugem polčasu lažje. Toda bilo je za pričakovati, da nam Nemke ne bodo kar tako pustile, konec koncev so sem prišle zmagat. Deset golov razlike je bilo preprosto preveč. Vseeno lepa predstava z naše strani, vsaj da smo zmagali tekmo pred domačimi navijači. Ampak razočaranje je veliko," je po tekmi z Ludwigsburgom dejala kapetanka Krima Ana Gros, ki je bila z desetimi goli tudi najboljša strelka tekme.

Iz igre Krimovk je bilo jasno, da so kljub visokem zaostanku verjele v uspeh. "Rekle smo si, da bomo, ne glede na to, kar se zgodi med tekmo, do zadnje minute verjele in upale, da nam uspe. Bile smo že na petih golih razlike, toda še pet jih je manjkalo. Potem pa je spet njihova vratarka zbrala nekaj obramb v ključnih trenutkih. Stvari lahko v rokometu gredo v eno ali drugo smer. A deset golov je bilo preveč." Gros je spregovorila še o problemih, s katerimi se spopadajo letos, in vzroki zanje. "Težava letošnje sezone je bila preveč nihanj. Imaš pričakovanja, želiš si, a se stvari ne 'poklopijo'. Iskale smo rešitve, v garderobi smo imele super vzdušje, na igrišču pa na trenutke nismo našle rešitev, predvsem je šepal napad. Je, kar je, smo razočarani, upamo, da se bomo nekaj naučili," je konec evropske sezone še pospremila Gros.

Da kljub odlični predstavi, zlasti v drugem polčasu, razočaranje ostaja, je potrdila tudi Tjaša Stanko. "Zagotovo je to razočaranje, toda bolj kot današnja tekma boli tista prva. Mislim, da smo na njej zapravili vse možnosti. Danes smo bili tu, da smo popravimo napake. Smo se borile, ampak žal je bilo premalo." Po desetih golih zaostanka s prve tekme so v tekmo šle na vse ali nič. "Naš načrt je bil od prve minute igrati na polno. Sprva smo se malo lovile, ampak nismo imeli kaj za izgubiti in mislim, da smo v drugem polčasu to pokazale," je dejala strelka šestih zadetkov.