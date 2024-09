Gros po zmagi nad Dankami v mislih že v Romuniji

Krimovke so v novo sezono vstopile zmagovalno. V prvem krogu slovenske rokometne lige so brez težav opravile s Koprom (37:25), brez poraza pa ostajajo tudi v Ligi prvakinj. V Koprivnici so proti Podravki Vegeti zmago lovile vse do konca (23:24), do druge zmage v tekmovanju pa so tokrat prišle veliko bolj gladko.