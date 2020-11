Grosjean le za las zbežal najhujšemu – huda nesreča v F1 se je končala z eksplozijo

"Romain je v redu, sicer nisem govoril z njim direktno, je v redu ima opekline po gležnjih iz zapestjih. Odšel je v bolnišnico na pregled in opazovanje, bom videli, če se bo našlo še kaj," je v prvi izjavi povedal Guenther Steiner, šef ekipe Haas. Dodal je, da ga je ob videnem po TV-ekranih ob nesreči svojega dirkača resno zaskrbelo. "Prvo, na kar pomisliš je upanje, da bomo imeli srečo. Pomislil sem le na to, kje je Romain. Ko je nekdo začel kričati, da ga vidi, kako pleza iz dirkalnika, nam je odleglo. Rad bi se zahvalil medicinski ekipi, ker so v tem primeru naredili fantastično delo, da so ga tako hitro izvlekli iz ognja,"je še dodal vidno šokirani Steiner.

Odzval se je tudi šestkratni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez, ki je delil zapis Movistarja, kjer so zapisali, da je šlo za čudež.