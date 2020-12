Grosjean: Na novo sem se rodil in odslej bom izkoristil vsako minuto življenja

Francoski voznik formule ena Romain Grosjean je po strašljivi nesreči na dirki v Bahrajnu, ko se je njegov bolid ob ogradi razletel na dva dela in zagorel, zapustil bolnišnico. Zahvalil se je tamkajšnjemu osebju, reševalcem ob progi ter poudaril, da se je znova rodil.

icon-expand Grosejan po trku v zid na VN Bahrajna FOTO: AP

"Srečal sem se s smrtjo in to je najhujši občutek, ki sem ga doslej izkusil. Reševalcem ob progi sem neizmerno hvaležen, saj je bilo njihovo hitro posredovanje ključno, da sem se rešil ognja. Ko me je Ian Roberts (reševalec ob progi, op. a.) povlekel čez ograjo, sem vedel, da bom še naprej živel,"je povedal Grosjean prek družbenih omrežij z bolniške postelje. "Spominjam se vsake sekunde nesreče in reševanja. Življenje od zdaj ne bo več isto, zagotovo bo veliko boljše. Na novo sem se rodil in odslej bom izkoristil vsako minuto življenja," je dodal francoski dirkač.

Grosjean je v nedeljo le nekaj zavojev po startu dirke izgubil nadzor nad dirkalnikom in s približno 250 km/h treščil v ogrado. Dirkalnik so nato zajeli plameni. Ob hitrem posredovanju varnostnikov in reševalcev se je Grosjean po 28 sekundah rešil ognjenih zubljev. Dobil je hujše opekline po rokah in gležnjih, tako da je moral tri noči preživeti v bolnišnici v Bahrajnu. Del medijske pozornosti je pripadla tudi reševalcu Ianu Robertsu, ki je stekel v ogenj in pomagal Grosjeanu prek ograde. "Naredil sem to, kar se moral. Nisem noben junak, mi pa prijajo pohvale. Z ostalimi reševalci smo naslednje jutro analizirali posredovanje. Videli smo, da smo opravili dobro delo, hkrati pa ugotovili nekaj malenkosti, ki jih lahko v prihodnje ob takih nesrečah še izboljšamo," je povedal Roberts.

icon-expand Eksplozija ob trku Romaina Grosjeana FOTO: AP

Grosjean je ob odhodu iz bolnišnice objavil fotografijo iz avtomobila, na veliko pripisal "nazaj na cesti", ter dodal, da je izjemno srečen, ker so mu zdravniki tako povili roki, da bo lahko tipkal na telefon oziroma računalnik. "To so zdaj te majhne zmage, ki mi orosijo oko."

