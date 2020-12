Grosjeana ne bo v Abu Dabi: Ena najtežjih odločitev v moji karieri

Grosjean (na fotografiji), ko so ga odpustili iz bolnišnice in se je pred začetkom prvih prostih treningov na dirkališče v Sahir prišel zahvalit ljudem, ki so sodelovali pri njegovem reševanju.

Švicarsko-francoski dirkač Romain Grosjeanje v nedeljo sporočil, da bo zdravljenje opeklin, ki jih je dobil na rokah po grozljivi nesreči prejšnjo nedeljo, nadaljeval doma v Švici. Na ta način je tudi že odpeljal zadnjo dirko za moštvo Haas, saj to z njim ni podaljšalo pogodbe za sezono 2021. Tako bo tudi na zadnji dirki sezone na njegovem mestu v ekipi Brazilec Pietro Fittipaldi, ki Francoza nadomešča tudi ta konec tedna. Francoski dirkač je sicer upal, da bo lahko nastopil na zadnjem dejanju sezone, a so mu zdravniki to odsvetovali.

"Zelo mi je žal, da me ne bo na zadnji dirki v Abu Dabiju. Zdravniki so se zelo potrudili, toda tveganje je preveliko. Če bi nastopil, bi lahko ogrozil svoje zdravje," je pojasnil francoski dirkač. "Zato sem se odločil, da ne bom šel v Abu Dabi. To je bila ena težjih določitev v moji karieri, a je pravilna," je še dodal Grosjean.

Steiner: Sklenili smo, da je pomembnejše okrevanje

Za moštvo Haas je v formuli 1 odpeljal 98 dirk. V ekipi je bil od leta 2016, pred tem je vozil za Renault, kjer je leta 2009 začel svojo pot v tem tekmovanju, ter Lotus.

"Seveda smo razočarani, ker Romaina ne bo z nami zadnji konec tedna v sezoni. Zanj bi bila to zadnja dirka za našo ekipo, toda sklenili smo, da je pomembnejše okrevanje po poškodbi,"pa je dejal vodja ekipe Günther Steiner. Pri ekipi Mercedesa so sicer že v petek dejali, da so v primeru, da ne bo mogel odpotovati na dirko v ZAE, Grosjeanu pripravljeni zagotoviti dirkalnik, da bi se na zasebnih testiranjih tudi uradno poslovil od karavane, kot se od dirkača spodobi.