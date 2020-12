Grosjean se je vrnil ob aplavzu: Hvala, da ste mi rešili življenje

Organizatorji predzadnje dirke sezone so na kraju nesreče, kjer je Grosjean pri 250 km/h povsem razdejal kovinsko ograjo, zdaj namestiti zaščitne gume. Te so dodali tudi v nadaljevanju tretjega ovinka, z zaščitnimi gumami so zamenjali tudi ograjo v devetem ovinku, dodatno pa so zaščitili še nekatere druge dele steze.

Žara (še) ne bo mogel uporabljati

"Vesel sem, da ste zamenjali ogrado,"je vodilnim možem dirke v smehu dejal Grosjean, ki je vsem zbranim tudi sam zaploskal, čeprav njegovi roki še naprej ščiti debel povoj. "Mislim, da je malce preveč za peko na žaru. Moram še razmisliti o velikosti,"je bil dobro razpoložen Grosjean.

"To je del naše službe in to jemljemo kot samoumevno, da so na prizorišču delavci ob stezi in tako naprej ... Zato bi se vam rad zahvalil, da ste prišli in mahali z zastavami. Hvala, ker ste mi poskusili pomagati,"je dodal v družbi žene Marion.

Z aplavzom so ga sprejeli tudi člani njegove ekipe Haas, voznik zdravniškega avtomobila Alan van der Merwe in zdravniški delegat Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Ian Roberts. Omenjena sta bila prva na prizorišču in Roberts je bil tisti, ki je dirkaču pomagal skočiti prek ograde na varno. A še posebej toplo se je Grosjean zahvalil pripadnikoma civilne zaščite in z njima poziral za fotografijo.

"Vi ste bili tisti, ki je šel prek steze? Vaš odziv, vaš način razmišljanja ... Videl sem posnetke, vaše zavedanje, kje sem bil v dirkalniku ... Hvala, da ste mi rešili življenje,"je dodal Grosejan, ki je podelil tudi nekaj objemov.