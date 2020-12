Grosjean uspešno prestal operacijo dlani

Kot je Romain Grosjean sporočil na družbenih omrežjih, sta posega potekala dobro. Na levi dlani so mu operirali vezi palca in odpravili posledice opeklin, na desni pa so mu z operacijo odpravili tudi staro poškodbo po zlomu v letošnjem pripravljalnem obdobju.

Grosjean je na dirki v Bahrajnu 29. novembra doživel hudo nesrečo, ki bi lahko imela tudi precej bolj tragične posledice. S polno hitrostjo je namreč zletel s steze in se zaletel v zaščitno ogrado, njegov dirkalnik pa se je prelomil na pol in zagorel.