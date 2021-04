Adžić skrajšal spisek igralk za obračuna z Islandkami

Amra Pandžić je na ponedeljkovem zboru reprezentance uspešno opravila hitro testiranje, a jo je reprezentančna zdravniška služba preventivno poslala v samoizolacijo. Razlog za to je bila na zboru odkrita okužba s koronavirusom njene klubske in reprezentančne soigralke Nine Zulič , s katero je bila 31-letna vratarka v tesnem stiku. Po uspešno opravljenem PCR-testiranju se je s sredo Pandžičeva priključila soigralkam na treningih. Kljub temu da se skupinskih treningov Pandžičeva poprej ni mogla udeleževati, je bila v tem času vseeno aktivna. Reprezentančni trenerji so ji pripravili individualni program, ki ga je izvajala v sobi hotela, v katerem je izbrana vrsta nastanjena. Po individualnem programu je do sredinega popoldanskega treninga trenirala tudi Ana Gros . Kapetanka reprezentance je imela težave s kolenom, ki so se pojavile na zadnji tekmi njenega kluba v Ligi prvakinj. V sredo je novi selektor Dragan Adžić skrajšal tudi spisek kandidatk za nastop na tekmah proti Islandiji, s katero se bo Slovenija v soboto na Kodeljevem in štiri dni kasneje na severu Evrope pomerila v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Španiji.

Za sodelovanje se je zahvalil trem novinkam – vratarki Karin Kuralt, levemu krilu Manci Kogovšek in levi zunanji Nini Kovšca. Vsa tri dekleta so na pripravah pokazala veliko prizadevnost in pridobila nekaj dodatnih neprecenljivih izkušenj, ki jim bodo zagotovo pomagale v prihodnje. "Že pred tokratno reprezentančno akcijo smo predvideli, da bomo imeli na pripravah več igralk. Predvsem smo se za ta korak odločili, da vidimo na delu igralke, rojene v letih 2002 in 2003. To generacijo deklet poleti v Celju čaka evropsko prvenstvo, prihodnje leto pa še svetovno prvenstvo. Na treningih smo jim želeli vliti dodatnega poguma, obenem pa jim izraziti podporo. Po akciji proti Islandiji bova s pomočnikom Gašperjem Kovačem, ki vodi mladinsko reprezentanco, prisotna tudi na pripravah. Manca Kogovšek sicer ne sodi v isto kategorijo kot Karin Kuralt in Nina Kovšca, a gre za izredno talentirano levokrilno igralko. V sredo popoldne prvi trening z ekipo čaka Amro Pandžić, po težavah s kolenom, ki so se pojavile na zadnji tekmi Lige prvakinj, pa bo na igrišče stopila tudi Ana Gros, ki je do sedaj trenirala po individualnem programu. Z izjemo Nine Zulič je naša ekipa sedaj kompletna,"je bil za uradno spletno stran zveze izčrpen novi selektor Adžić.



Na pripravah tako ostaja 18 rokometašic, na sobotni tekmi jih bo lahko nastopilo 16. Vsa dekleta so odlično razpoložena in z veliko nestrpnostjo pričakujejo kvalifikacijska obračuna.



Kvalifikacije za SP:

1. tekma, sobota, 17. april, ob 17.30 (Ljubljana, ŠD Kodeljevo):

Slovenija – Islandija



2. tekma, sreda, 21. april, ob 21.45 (Hafnarfjordur, Islandija):

Islandija –Slovenija