Grosova po izjemni zmagi: Vsaka igralka je prispevala energijo

Slovenske rokometašice so na prvi tekmi domačega evropskega prvenstva pripravile svojevrstno presenečenje in ugnale Danke. Reprezentantke so nam po zmagi zaupale, da so neizmerno vesele zmage, a se zavedajo, da časa za slavje ni veliko, saj jih že čez dva dni čaka nov težek nasprotnik – reprezentanca Švedske.

Pričakovano je bila najboljša Slovenka Ana Gros, za katero danska obramba ni našla rešitve. Strelka osmih golov nam je po tekmi zaupala: "Danska je zagotovo zelo kvalitetna reprezentanca, ampak mi smo bile res maksimalno pripravljene nanje, niso nas presenetile čisto z ničemer. Bilo je treba zaustaviti njihovo hitro igro, mislim, da nam je to z disciplino v napadu res uspevalo, nismo izgubljale lahkih žog in to je bilo tisto, kar je bilo najpomembnejše danes. Vsaka, ki je bila na igrišču, in tudi tiste, ki so bile na klopi, so vseskozi prispevale neko energijo, in seveda tudi navijači, ki se jim moram zahvaliti. Ponosna sem na celotno ekipo." Članica Gyrija je še posvarila pred tem, da bi dekletom zmaga stopila v glavo: "Na minulih velikih tekmovanjih se nam je že velikokrat zgodilo, da smo zmagale na uvodnih tekmah, nato pa ostale praznih rok. To je bila dobra šola za vse nas in upam, da smo se kaj naučile. Po današnji zmagi nad Dankami nismo še nič naredile, evforija bo trajala še kakšno uro po dvoboju, nato pa se bomo že osredotočile na naslednjo tekmo proti Švedinjam."

icon-expand Grosova je kar osemkrat merila v polno FOTO: Damjan Žibert

Tudi Tamara Mavsar, ki je zablestela s sedmimi goli, je pohvalila občinstvo v dvorani Zlatorog: "Danes je bilo občinstvo naš osmi igralec na igrišču. Lažje je igrati pred tako fantastično publiko, predvsem so nam gledalci veliko pomagali v ključnih trenutkih dvoboja, ko se je lomil izid. Od prve do zadnje minute smo se držale dogovorov iz slačilnice in Dankam vsilile svoj način igre, ob tem smo jim preprečile, da bi dosegale gole iz hitrih nasprotnih napadov. To je bil ključ do zmage, zato se danes tudi veselimo."

icon-expand Danska – Slovenija (Tamara Mavsar) FOTO: Damjan Žibert

Na mogoče celo nepričakovano zmago je izjemno ponosen tudi slovenski selektor Dragan Adžić: "Ponosen sem na svoje varovanke. Na uvodni tekmi domačega turnirja je bila njihova predstava na zelo visoki ravni, bolj kot zmage pa sem vesel njihovega odnosa skozi celotno tekmo. Od prve do zadnje minute so igrale zbrano, lahko rečem, da gre za eno najbolj pomembnih zmagoslavij v moji trenerski karieri. Prepričan sem, da zdajšnji rod na letošnjem EP ne bo ponovil nekaterih napak iz minulih velikih tekmovanj, ko so uvodoma premagovale bodoče svetovne ali evropske prvakinje. Dansko smo na današnji tekmi dobro 'prebrali', že čez dva dni pa nas čaka nova zahtevna preizkušnja proti Švedski."

icon-expand Dragan Adžić in Branka Zec FOTO: Damjan Žibert

Vratarka in ena izmed junakinj srečanja Branka Zec pa je dodala:"Občutki so fenomenalni. Prva tekma je za nami, led je prebit, že čez dva dni pa nas čaka nova zahtevna naloga in naše misli so že usmerjene proti Švedski. Današnja tekma je bila izjemno izenačena in negotova. Naše tekmice so po pričakovanju začele v napadu s sedmimi igralkami, na kar smo bile pripravljene. V prelomnih trenutkih dvoboja smo zaustavile njihovo igro v napadu, ukradle nekaj žog in dosegle lahke gole ter se zasluženo veselile pomembne zmage."