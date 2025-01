Grosova: Že od začetka sezone imamo največ težav v napadu

"V prvi vrsti si želimo prikazati veliko boljšo igro kot pred dnevi v Bukarešti. Menim, da je bilo o tej tekmi že vse rečeno in napisano. Sama sem bila povsem brez besed, zdaj pa moramo misli čimprej usmeriti k preostalim tekmam. Te bodo za nas ključnega pomena," je na druženju s predstavniki sedme sile uvodoma dejala kapetanka Krima Mercatorja.

"Gre za ekipo, ki podobno kot mi potrebuje točke v boju za končnico. V naši skupini je še vse odprto, zato bomo morale hitro dvigniti raven naših iger. Zavedamo se, da smo v zadnjem obdobju močno padle v formi in temu primerne so tudi naše predstave na igrišču. Zdaj pa prihajajo na vrsto tekmeci, ki jih preprosto moramo premagati, če želimo izpolniti pred sezono začrtane cilje. Ampak vse je odvisno od nas, da z boljšo igro potrdimo kakovost, ki jo zagotovimo posedujemo," je prepričana nekdanja dolgoletna slovenska reprezentantka.

Kot poudarja Grosova, je največja težava Krima igra v napadu. "V tem segmentu igre imamo težave že od začetka sezone. Nikakor nam ne steče, čeprav trdo delamo na treningih in si prizadevamo, da bi bila dobra igra v obrambi poplačana še z učinkovitostjo na drugi strani. Izgubljamo žoge, ponavljamo iste tehnične napake in nato se v ekipo naseli nervoza, kar pa nikoli ni dobro," priznava Ana in ob koncu dodaja: